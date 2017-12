Moonspell apresentam novo disco, em absoluta estreia algarvia, no Cine-Teatro Louletano

Publicado em 04 Dezembro 2017 por RUA

No próximo dia 7 de dezembro, pelas 21h30, a banda Moonspell apresenta, em absoluta estreia algarvia, o seu novo disco “1755”. É um álbum cantado em português (algo inédito no percurso do grupo) acerca do grande terramoto de Lisboa. Uma reflexão poética, musical e filosófica da banda sobre o evento de 1 de novembro de 1755 em Lisboa e as suas repercussões no mundo civilizado. O novo disco será tocado na íntegra nesta tour, sendo que o alinhamento para estes concertos inclui também temas obscuros da carreira dos Moonspell.

Musicalmente, “1755” é um disco de raiz Metal, com riffs vibrantes, orquestrações épicas e vozes e letras que testemunham a agonia daquele dia. A banda preocupou-se também em recriar a época, existindo uma fusão com elementos percussivos e melódicos que remete para os fins do século e para a atmosfera que se vivia na capital Portuguesa na altura. Serão dez temas que na carreira da banda encontram ecos longínquos em discos como “Under the Moonspell” ou “Alpha Noir” mas que apresentam, sobretudo, uns Moonspell como nunca os ouviram a cantar um Portugal e uma Lisboa que não é solarenga, nem turística, nem luminosa.

É uma apresentação ao vivo a não perder, nesta fase nova da banda, cantando na sua língua num disco a todos os títulos histórico, único e emocionante. A terra treme…

Este concerto insere-se numa linha programática do Cine-Teatro Louletano que visa, através da apresentação, em cada temporada, de alguns formatos musicais mais alternativos e menos expectáveis, captar novos públicos para as suas propostas.

O espetáculo tem a duração aproximada de 75 minutos, dirige-se a maiores de 6 anos e os ingressos têm um custo associado por pessoa de 10 euros, passando para 8 euros nos casos dos maiores de 65 anos ou menores de 30, sendo o Cartão de Amigo aplicável a este evento.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/