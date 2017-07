Monte Gordo disponibiliza linha de transporte gratuito para a praia

Publicado em 24 Julho 2017 por RUA

O município de VRSA disponibiliza, até setembro, um serviço de transporte entre os parques de estacionamento gratuitos e a praia de Monte Gordo.

A linha Monte Gordo Bus está disponível diariamente entre as 9h00 e as 20h00 e funciona entre o parque de estacionamento do Monte Fino, na EN 125; a praia, na zona poente; e a avenida marginal, com intervalos de 30 minutos.

O serviço é grátis e foi criado a pensar na comodidade e mobilidade de todos os que escolhem o concelho de VRSA e, em particular, a praia de Monte Gordo para passar férias.

Por outro lado, constitui uma alternativa viável para facilitar a circulação e estacionamento automóvel numa das principais zonas balneares do Algarve.