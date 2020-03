Monchique prepara-se para mais uma Feira dos Enchidos

Publicado em 02 Março 2020 por RUA FM

Monchique é terra de muitas tradições. Quem visita o concelho, quer voltar e por isso a proposta para mais uma edição da Feira dos Enchidos é homenagear a tradição, os usos e os costumes.

Em busca da tradição e, através de unidades especialmente concebidas para este certame, os visitantes terão a oportunidade de apreciar os mais típicos sabores da gastronomia local.

A presença de várias Unidades de Produção de Enchidos e de Cozinhas Tradicionais conferem ao evento a genuinidade de sabores e saberes.

Para além da gastronomia, o artesanato tem também uma forte presença, havendo ainda stands dedicados à doçaria, medronho, pão e outros produtos, gerando assim um evento que agrega outras atividades económicas.

O público infantil terá uma zona privilegiada nesta 27ª edição. O “Espaço Bolota”, especialmente criado a pensar nos mais pequenos, proporcionará atelieres sobre o porco.

Estas oficinas, de carácter expressivo e criativo, permitirão que a criança integre estes conhecimentos de uma forma lúdica trabalhando criativamente.

O certame conta com a “Praça Sabores, a área de restauração que reúne diversas propostas gastronómicas.

O visitante poderá, ainda, assistir e participar no “Laboratório de Cozinha – Partilha de Saberes e Sabores” dinamizados pela Tertúlia Algarvia, tendo como principal foco de criação e confeção, os enchidos de Monchique. Terão lugar, em ambos os dias, às 11h00.

Em termos de animação musical, a edição deste ano oferece um cartaz com o Concerto de Fernando Daniel no dia 7 de março, às 22h00 e com o Concerto de Nelson Freitas no dia 8 de março, às 19h00.

Irá decorrer, durante o certame, o Prémio Lima Duque atribuído a um produtor de enchidos, com o intuito de perpetuar a lembrança do Dr. Luís Fernando Maia de Lima Duque, médico veterinário e pessoa desde sempre ligada a esta feira.

Um dos pontos fortes desta edição será a realização do programa “Aqui Portugal” da RTP, no dia 7. Este programa que promove as maiores festas populares, irá conferir ainda mais música e animação à Feira dos Enchidos

Organizado pelo Município de Monchique, o certame decorre das 10h00 às 23h00, no dia 7, e das 10h00 às 21h00 no dia 8, no Heliporto Municipal e tem entrada livre.