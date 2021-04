Monchique cria programa de apoio à criação artística para apoio a artistas e artesãos locais

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

Integrado no Projeto “Algarve – Programação em Rede” e no Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, conduzido pela AMAL, o Município de Monchique, criou um programa original de apoio às artes, aos artistas e artesãos do concelho a que chama “Saberes em Rede”.

No âmbito da sua área de atuação e das medidas implementadas no combate aos efeitos económicos da pandemia Covid 19 e, do consequente apoio social a diversos níveis, o Município de Monchique pretende assim aproveitar o apoio financeiro deste projeto para promover a criação artística local e estimular a criatividade e potenciar o arranque de atividade neste período pós confinamento, apoiando o maior número possível de artistas do concelho e de toda a comunidade artística local.

Tendo como ponto de partida o “Prémio Artístico e Literário” realizado em 2020, o Município pretende estimular a criação em rede e, o conto vencedor da primeira edição deste prémio “O Fantasma Hortelão”, da autoria de Paulo Rosa, irá servir de base à criação artística para este novo projeto. Serão, portanto, “Saberes em rede” e será esta a designação deste programa. Toda a essência do projeto intermunicipal ficará portanto espelhado neste projeto de Monchique, numa criação em rede. Serão teias de saberes, redes de conhecimento e conexões de criações artísticas que irão resultar numa Mostra/Exposição, apresentada no dia 28 de maio e com itinerâncias por outros municípios.

O presente Programa tem como principal objetivo o apoio à criação artística nas suas diferentes áreas e pretende estimular a criatividade e a produção artística; promover um apoio económico e social nesta época excecional; estimular as diversas áreas artísticas que fazem parte do território local e consolidar atividades de expressão artística no concelho.

Pode concorrer ao Programa “Saberes em rede” toda a comunidade artística local.

As áreas a concurso serão:

– Artesanato:

◦ Rendas, Bordados e Outras Artes de Agulha

◦ Entrelaçados c/ Fibras Vegetais

◦ Olaria e Cerâmica

◦ Tecelagem

◦ Trabalhos em Cortiça

◦ Trabalhos em Madeira

◦ Trabalhos em Metal

◦ Trabalhos em Pele

– Música: participação individual ou em grupos

– Prosa e Poesia

– Fotografia

– Pintura

– Escultura

Cada participante só poderá concorrer a 1 área, com um limite de 6 participantes por categoria

As propostas deverão ser entregues até às 14h do dia 27 de abril de 2021, nos Paços do Concelho, caso os trabalhos sejam enviados por correio ou de outra forma que não garanta a sua chegada nesta data, os mesmos deverão ser enviados até dia 23 de abril.

Serão escolhidos um ou mais trabalhos de cada categoria, cujo autor será convidado a desenvolver a ideia proposta, cujo orçamento será aprovado mediante orçamento global deste programa e atendendo a uma distribuição pelo maior número de participantes.

Em maio será realizada uma exposição com todos os trabalhos escolhidos pelo júri e serão realizadas itinerâncias, sobre o formato de Mostras e Exposições, em Castro Marim e Alcoutim.

O Município de Monchique garante o zelo dos trabalhos recebidos, e em caso de manifesta fragilidade dos mesmos ou se assim o desejarem, os concorrentes poderão por sua conta e responsabilidade, assegurar qualquer tipo de seguro adequado à situação.

Numa ótica de apoio à criação artística, em época pós confinamento, o Município garante o pagamento do serviço para apresentação de uma maqueta no valor de 50€, como forma de incentivo à participação e à criação, valor esse mediante apresentação de recibo ou fatura.

Na primeira fase todos os candidatos terão de apresentar uma maqueta da sua proposta de trabalho, com base no texto vencedor do Prémio Artístico e Literário de 2020 – “O Fantasma Hortelão”. Os candidatos deverão manifestar a sua intenção de participação para receberem o respetivo formulário de inscrição e um exemplar do texto que servirá de inspiração para os trabalhos a realizar. Os trabalhos escolhidos para a segunda fase, que será a fase de criação, deverão elaborar o seu trabalho e executar a sua proposta.

Numa terceira fase serão apurados três trabalhos/projetos, que irão representar Monchique na Mostra “Saberes em Rede” que será dinamizada em Monchique, Alcoutim e Castro Marim.

Todos os participantes deverão ter atividade aberta há pelo menos 1 ano, e estar inscritos nas finanças no código de atividade (CAE) respetivo, e possuir cartão de artesão (no caso da respetiva categoria) e todas as questões legais e financeiras válidas.

Os trabalhos a concurso deverão ser acompanhados da respetiva ficha de inscrição, disponível no site municipal a partir de dia 19 de abril e entregues em mão própria ou enviadas por email: infos@cm-monchique.pt ou pelo correio para a seguinte morada:

Programa de apoio à criação artística “Saberes em Rede”

Paços do Concelho – 8550 Monchique

Junto à ficha de inscrição deverá constar, igualmente, titulo/nome do trabalho e respetiva memória descritiva, orçamento, materiais e técnicas adotadas (no caso dos trabalhos artísticos) e dimensão.

Os trabalhos literários devem, por sua vez, respeitar as seguintes caraterísticas:

a) Poesia: 1 conjunto entre 4 poemas, com espaço e meio entre linhas, em letra “Verdana”, tamanho 12. b) Prosa (conto): mínimo de 4 páginas e máximo de 10 páginas, com espaço e meio entre linhas, em letra “Verdana”, tamanho 12.

Calendarização/fases do concurso :

1º Fase:

– Até 27 de abril: Apresentação de proposta/maqueta

– Até 30 de abril: Divulgação da decisão do júri / seleção das maquetas para a fase seguinte

2º Fase:

– Até 24 de maio: Entrega dos trabalhos

– A partir de 28 de maio: Exposição dos trabalhos