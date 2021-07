MOJU promove Bairros Saudáveis em Olhão

Publicado em 22 Julho 2021 por RUA FM

A MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão viu recentemente aprovado o Projeto Bairro Cool, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, numa parceria com a Câmara Municipal de Olhão, a UCC Olhar+ e a Assembleia de Jovens Local.

O Projeto Bairro Cool integra-se nos eixos de intervenção Social, da Saúde e Urbanístico e propõe-se a desenvolver um conjunto de iniciativas no sentido de melhorar a qualidade de vida dos/as moradores/as do Bairro Fundo Fomento à Habitação, em Olhão.

Atendendo às Temáticas Centrais e às Vulnerabilidades levantadas pelo Diagnóstico Social de Olhão e ao levantamento de necessidades realizado junto da comunidade, a associação juvenil olhanense propõe-se a trabalhar em 4 áreas: a proteção para a saúde, os estilos de vida saudáveis, a capacitação dos/as participantes e a promoção da cidadania.

Entre as atividades a desenvolver prevê-se a criação de um gabinete de bairro a dinamizar em parceria com o Município de Olhão, a dinamização de movimentos que despoletem expetativas positivas acerca do bairro, o desenvolvimento de iniciativas desportivas que fomentem hábitos de vida saudáveis e sentimentos de sucesso, a capacitação para a autonomia através de ações com base na educação não-formal e na educação de pares, e um aumento em literacia para a saúde em parceria com a UCC Olhar+.

O Projeto Bairro Cool é um dos 17 projetos aprovados para o Algarve, num total de 246 projetos aprovados a nível nacional, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis. O Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, para melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis. É um programa de pequenas intervenções,através do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, organizações não-governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação com as autarquias e as autoridades de saúde. Visa sobretudo dar algum poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades, residentes e pessoas ou organizações intervenientes em territórios vulneráveis.

Mais informações sobre este programa em: https://www.bairrossaudaveis.gov.pt