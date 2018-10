MOJU promove 9ª edição da Semana da Juventude de Olhão

Publicado em 16 Outubro 2018 por RUA

A Associação Movimento Juvenil em Olhão (MOJU) promove de 15 a 19 de outubro, a 9ª Semana da Juventude, 5 dias repletos de atividades concebidas por e para os jovens do concelho. A iniciativa conta, como habitualmente, com o apoio da Autarquia de Olhão.

O dia de abertura ficará marcado por um sunset, que acontece no Bairro da Rua Manuel de Oliveira entre as 18h00 e as 21h00.

Na terça feira, dia 16, a Casa da Juventude de Olhão acolhe, ao longo do dia, o 2º Seminário “Boas Práticas na Intervenção com Jovens”, através do qual se pretende criar momentos de reflexão e partilha entre os participantes, no sentido de contribuir para uma intervenção integrada junto das comunidades juvenis.

No mesmo dia, entre as 17h00 e as 21h00, a animação chega à Praceta de Agadir, com concertos das bandas Outsiders e Contracorrente.

No dia 17, o programa da 9ª Semana da Juventude gira à volta da temática do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Na quinta feira, dia 18, às 14h00, a Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes acolhe mais uma Feira de Empreendedorismo “Móportunidades”, e no dia seguinte no Agrupamento de Escolas João da Rosa, comemora-se o Dia Global da Dignidade.

A 9ª edição da Semana da Juventude de Olhão encerra às 21h00, com o “Chá das Associações”.

A MOJU surgiu em 2007 e é uma associação sem fins lucrativos olhanense, cujos objetivos consistem na promoção da participação ativa dos jovens na sociedade e o seu desenvolvimento pessoal e social, promovendo, para tal, projetos na área social, educativa, desportiva e cultural.