MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão vence Prémio “Boas Práticas 2017 – Associativismo Juvenil”

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

O Projeto Mais Sucesso E6G foi um dos projetos vencedores no âmbito da edição de 2017 dos prémios Boas Práticas Associativas, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, visando reforçar o trabalho desenvolvido pelas associações juvenis nas suas comunidades

O prémio “Boas Práticas – Associativismo Juvenil” na região do Algarve foi atribuído à MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão, entidade promotora do Projeto Mais Sucesso E6G.

A edição de 2017 deste prémio veio condecorar as Associações que se destacaram no ano transato, pelas suas características e projetos de relevo. Este prémio veio distinguir o trabalho do Projeto Mais Sucesso E6G, promovido no âmbito da 6.ª Geração do Programa Escolhas que se desenvolve em dois bairros do concelho de Olhão, no domínio promoção da igualdade de oportunidades e do reforço da coesão social.

É com grande honra que a equipa e os jovens do Projeto Mais Sucesso E6G dedicam este reconhecimento à MOJU, aos parceiros do consórcio e ao Programa Escolhas.

Recorde que a MOJU surgiu em 2007 e é uma associação juvenil sem fins lucrativos, cujos objetivos consistem na promoção da participação ativa dos jovens na sociedade e o seu desenvolvimento pessoal e social, desenvolvendo para tal projetos na área social, educativa, desportiva e cultural.

Em Olhão os jovens podem fazer Escolhas com Mais Sucesso.