Moçoilas fazem “Contrabandos Musicais” por montes e aldeias da Serra do Caldeirão

Publicado em 26 Janeiro 2017 por RUA

Nos próximos dias 28 e 29 de janeiro e 12 de fevereiro, as Moçoilas vão ao berço do seu canto e fazem uma digressão por montes e aldeias da Serra do caldeirão . Segundo palavras das Moçoilas a intenção é” ver, sentir, cheirar, saborear e acordar naquela luz com os sons que tantas vezes imaginamos por detrás das canções que cantamos. Queremos sentir as cantigas ainda com o cheiro do fumo da lareira ou ainda molhadas de orvalho. Aquelas maneiras de falar tão somente nossas, raiz, origem”.

As Moçoilas vão estar sábado 28 de Janeiro em Relvais – Cachopo, domingo 29 janeiro em Monte Ruivo – Alte e a 12 de fevereiro no Cabeço do Velho em São Brás de Alportel.

Ao longo dos anos, as Moçoilas têm feito soar o canto de um povo da terra, das lides agrícolas, do fazer dos dias natural.