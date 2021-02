Miramar atuam ao vivo no Luxemburgo e voltam a estúdio para a gravação de “Miramar II”

Publicado em 24 Fevereiro 2021 por RUA FM

Miramar (dupla formada por Frankie Chavez e Peixe) começam o ano de 2021 de regresso ao estúdio. Na localidade que dá nome ao projeto – Miramar – os guitarristas têm estado a trabalhar num novo single a lançar em abril de 2021 e no seu segundo álbum de originais “Miramar II”.

Simultaneamente, num momento especialmente exigente para a cultura, a dupla continua a apresentar o seu disco de estreia homónimo ao vivo – editado em 2019 -, atuando no próximo dia 17 de março no Luxemburgo.

Os Miramar sobem ao palco do centro cultural de Aalt Stadhaus na cidade de Differdange pelas 20H00 locais (19H00 em Lisboa).

2020 foi o ano em que participaram no Eurosonic (Holanda), Westway LAB e SIM São Paulo (Brasil), e em que foram distinguidos com a música “Guitarras” com o prémio de “Melhor Canção Popular” nos Prémios da Sociedade Portuguesa de Autores.

2021 guardará certamente muitas mais atuações ao vivo que serão anunciadas em breve.

Mesmo que venham de diferentes latitudes e tenham percorrido caminhos distintos, Frankie Chavez e Peixe estão unidos pelas guitarras. Isso ficou claro desde a sua primeira experiência de trabalho em conjunto que surgiu de um desafio do promotor do Festival Guitarras ao Alto.

A sua música é rica, sem nunca se tornar excessiva. É coerente, sem nunca se tornar repetitiva.

Ao vivo, atuam sobre um fundo de imagens que são manipuladas em tempo real: um “filme-concerto” que se destaca pela inspiração mútua que os dois universos da música e da imagem transmitem e que o público prontamente absorve.

O seu álbum homónimo foi lançado em Janeiro de 2019 e foi considerado pela imprensa um dos melhores álbuns portugueses do ano e nomeado Melhor Álbum Independente Europeu nos prémios IMPALA.

Em 2020, meses após a sua participação no Festival Eurosonic de Groningen, Holanda – onde foram amplamente aclamados – a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) distinguiu “Guitarras”, canção do álbum de estreia, com o prémio “Melhor Canção Popular”.

Ainda em 2020, devido às restrições associadas à pandemia covid-19, participaram via streaming no Westway LAB Festival (Portugal) e no SIM São Paulo (Brasil).

Para 2021 é o ano em que a dupla de guitarristas está a gravar o seu novo disco de originais, sendo que o primeiro single deste trabalho é lançado já em abril.