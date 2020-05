Ministro Manuel Heitor dinamiza sessão “Skills 4 pós-Covid – Competências para o futuro” na UAlg

Publicado em 29 Maio 2020 por RUA FM

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, vão dinamizar a sessão “Skills 4 pós-Covid – Competências para o Futuro”, que decorrerá no dia 01 de junho, às 14h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas.

A sessão vai ser transmitida em direto no canal YouTube da UAlg, através do seguinte link: https://www.youtube.com/user/universidadealgarve

Promovida pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES) em estreita articulação com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), esta iniciativa conta com a colaboração das instituições de ensino superior. Visa estimular uma rápida adaptação em práticas e abordagens de ensino, aprendizagem, trabalho e investigação para melhor preparar a transição para o período pós-COVID-19, bem como reforçar e valorizar a resposta conjunta dos sistemas de ciência e ensino superior.

A sessão na UAlg contará com um debate moderado pelo vice-reitor Saúl Neves de Jesus, onde serão abordadas quatro temáticas. Georgette Andraz e Rosária Pereira, docentes da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) vão apresentar uma comunicação intitulada “Academia Empresa: Uma Abordagem Prática da Gestão das Organizações”. Elsa Cabrita, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), falará sobre “O ensino da aquacultura: um trabalho em equipa”. Isabel Palmeirim, docente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) vai traçar uma perspetiva sobre a “Medicina-UAlg: como tem sido possível apoiar, adaptar, e não parar de progredir!”. A terminar, Miguel Fernandes, fundador da empresa Dengun e presidente da Algarve Evolution centrar-se-á na questão “Como nos prepararmos para o futuro mercado de trabalho?”

O programa “Skills 4 pós-Covid – Competências para o Futuro” tem como objetivos: identificar os principais constrangimentos, desafios e oportunidades que a pandemia da COVID-19 introduz e/ou aprofunda nas atividades de ensino superior e na sua relação com a ciência e os mercados de trabalho, públicos e privados; antecipar o papel que as instituições de ensino superior (IES) terão no período pós Covid-19, avaliando as transformações socioeconómicas em curso no que diz respeito à natureza das competências procuradas. Esta iniciativa pretende ainda avaliar como o sistema de ensino superior pode influenciar este processo de transição; e identificar e fomentar novas abordagens ao funcionamento e organização das IES, que permitam capacitar a resposta aos desafios introduzidos pelaCovid-19, incluindo soluções inovadoras de forma colaborativa e em rede, estimulando consórcios de formação avançada, investigação e inovação, IES com empregadores públicos e privados