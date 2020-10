Mini-digressão de Tiago Bettencourt arranca em Loulé

Publicado em 15 Outubro 2020 por RUA FM

Tiago Bettencourt, voz inconfundível do panorama musical português, tem novo álbum e vai apresentá-lo numa antestreia de uma forma original. Um conjunto de oito espetáculos fora das grandes metrópoles, utilizando apenas uma guitarra, um gira-discos e uma planta.

A estreia desta “Listening Party” de Tiago Bettencourt decorrerá no palco do Cineteatro Louletano, 19 de outubro, segunda-feira, às 21h30, com um número limitado de participantes.

Ao contrário dos espetáculos habituais, Tiago não quis que houvesse venda de bilhetes, mas antes oferecê-los, através de passatempos na Rádio Comercial, parceira do projeto, através das redes sociais do músico e ainda para uma seleção aleatória de utentes com cartão de amigo do Cineteatro Louletano.

E será assim, num formato intimista, munido de um leitor de gira-discos, uma guitarra e uma planta, Tiago Bettencourt propõe embarcar numa viagem tranquila pelo seu novo disco “2019 Rumo ao Eclipse”.

“Vou falar sobre cada música, sobre o que me inspirou, e sobre o processo. Espero que tenham perguntas para mim”, diz Tiago Bettencourt.

Segundo Tiago Bettencourt, nesta noite em Loulé, não haverá “pompa e circunstância”, mas sim uma celebração honesta da verdade por detrás das canções, uma conversa sobre as palavras, sons e histórias à volta do sétimo disco da sua carreira.