Milhões de Festa’17 – Programação completa: concertos gratuitos, workshops, exposições e mais em Barcelos

As celebrações dos 10 anos de Milhões de Festa não se ficam pelos palcos: no recinto do festival e no centro de Barcelos, a festa abre portas e leva iniciativas a vários espaços da cidade.

Para a décima edição do Milhões de Festa, que retorna a Barcelos de 20 a 23 de Julho, as celebrações da marca da década não se ficam pelo que acontece em cima dos palcos. Nesta edição, mais do que nas anteriores, o recinto, assim como a cidade, irá receber programação paralela, sempre em consonância com o espírito do festival e com a sua orientação.

Primeiro, ainda no capítulo dos concertos, mas fugindo aos palcos do festival, no sábado e domingo, os norte-americanos Bitchin Bajas e os veteranos do Milhões de Festa Riding Pânico têm actuações marcadas na cidade, em espaços de acesso gratuito. O Milhões de Festa abraça assim a cidade de Barcelos, abrindo portas de novos espaços e estendendo o convite a forasteiros e locais para os visitar. Em comunhão fortalece-se, de forma indelével, esta relação.

E porque o conceito de “culturas marginais” não encaixa no espírito de derretimento de fronteiras que pauta esta edição do Milhões de Festa, a exposição que celebra o skate e toda a sua cultura, assim como expressões artísticas que a envolvem, chega à Casa do Vinho de Barcelos. Falamos da Skatomize, organizada pela Kate Skateshop e que regressa à actividade a convite da organização do Milhões de Festa. A inauguração acontece às 18h do dia 19 de Julho, com actuações de Mr. Miyagi e de DJs convidados, e a exposição fica patente entre as 15h e as 19h, de 20 a 23 de Julho.

De notar, ainda, que o skate vai sair de portas para chegar à Praça de Pontevedra, em Barcelos, onde decorrerá o Milhões de Manobras: skaters vão expressar-se através da tábua em busca da manobra vencedora. Decorre no dia 22 de Julho, das 16h às 19h, com co-organização da Kate Skateshop e o colectivo barcelense PAS12.

No recinto, contamos com as intervenções de Francisca Marques, Fernando Almeida e Alexandre Mota, responsáveis por toda a cenografia do festival e pela imagética que vai ditar o ritmo do pulsar entre os palcos Milhões e Lovers, e com o desenho de luz de Rui Barbosa em todos os palcos. Este último será melhorado com os esforços do artista KHOM, responsável pela imagética ao vivo de nomes como Flamingods, Gum Takes Tooth e Guardian Alien, entre outros, que estará durante todo o festival a fazer uma intervenção visual nesse palco. Mantendo o cariz de exposição, e para celebrar a relação iniciada entre a Mupi Gallery, do Maus Hábitos, e o Milhões de Festa, haverá também uma exposição com obras de 10 artistas associados à galeria portuense em exibição durante o festival, no recinto.

Haverá, ainda, um espaço para receber a final do incrível torneio Milhões de Matrecos, o grandioso Estádio Crocs, patrocinado pela marca de calçado. O torneio, organizado em colaboração com o Praça da Alegria Futebol Clube e o Matrecos ou Matraquilhos, receberá a final no recinto depois das pré-eliminatórias no Porto, em Lisboa e em Barcelos.

Por fim, e consumando a residência artística que os faUSt vão protagonizar em Barcelos – em conjunto com os britânicos GNOD –, os krauters alemães vão levar ao Teatro Gil Vicente um workshop. Será focado na criação de música de forma livre, assim como na redução dos padrões de controlo pré-estabelecidos, e será aberto à participação, sendo que os inscritos deverão levar os seus instrumentos, ou aparelhos sonoros. O workshop decorre sábado, 22 de Julho, a partir das 11h. As inscrições estão abertas até dia 19.

Está ainda de regresso a parceria com a Chili Com Carne e da sua Necromancia Editorial.

Esta parceria regressa pelo seu sétimo ano consecutivo e, para a 10.ª edição do Milhões de Festa, a Chili Com Carne sobe a aposta com uma publicação comemorativa. A peça estará disponível em formato físico, um pequeno livro com capa de Rudolfo e que juntará histórias de BD de Ana Caspão, André Pereira, Gonçalo Duarte, João Silvestre, Joaquim Almeida, Marcos Farrajota, Ricardo Martins, Rui Moura, Tiago da Bernarda e Xavier Almeida; 10 histórias sobre o Milhões de Festa 2017. A Necromancia Editorial, apesar de já quase dispensar apresentações, é o mercado edição independente que todos os anos irrompe pelo Parque Fluvial de Barcelos com o ethos punk em publicações de BD, discos, fanzines, cassetes e livros selados pela Lovers & Lollypops, a Chili Com Carne e a Signal Rex, assim como peças de alguns dos ilustradores acima mencionados.

O Milhões de Festa regressa a Barcelos de 20 a 23 de Julho e tem confirmados The Gaslamp Killer, Graveyard, Powell, Hieroglyphic Being, Duquesa + Cave Story + Ra-Fa-El, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Pixvae e Meatbodies, entre outros. Os passes gerais encontram-se à venda por 60 euros e os diários por 20 euros.

Mais informação: www.milhoesdefesta.com