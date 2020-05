MILAGE APRENDER + promove o sucesso no ensino a distância de forma gratuita

Publicado em 27 Maio 2020 por RUA FM

O projeto MILAGE APRENDER + desenvolvido pela Universidade do Algarve já é utilizado por 50 mil alunos no ensino a distância. Com o apoio dos professores desta comunidade, o projeto está a contribuir para a mudança de práticas e para que todos os alunos possam alcançar o sucesso escolar.

Em fase de expansão para todas as escolas e para todas as disciplinas, o projeto mantem o princípio da utilização gratuita, aproveitando as potencialidades das tecnologias e promovendo a igualdade de oportunidades, bem como as aprendizagens significativas e a qualidade do ensino ao longo dos 12 anos de escolaridade.

Com a plataforma MILAGE APRENDER + cada professor constrói um ambiente de ensino e aprendizagem que funciona quer num modelo de ensino presencial, na sala de aula, quer a distância, pois integra, numa mesma aplicação, os elementos necessários para que os alunos aprendam em qualquer lugar e em qualquer momento.

Esta plataforma permite ainda aos professores desenvolverem o currículo com eficiência, monitorizando as tarefas e as aprendizagens dos alunos, num modelo de ensino a distância, tanto na forma síncrona como na forma assíncrona. O feedback, dirigido à tarefa, no âmbito do processo de autoavaliação e de avaliação dos pares, bem como o reforço positivo na compensação pelo empenho e pela qualidade da tarefa realizada, com a introdução da componente de gamificação, são fatores que motivam os alunos e viabilizam processos de avaliação formativa eficazes, de uma forma transparente e simples para todos os envolvidos.

O MILAGE APRENDER + conta com o apoio da Direção-Geral da Educação, da Associação de Professores de Matemática, da Associação de Professores de Português, da Associação Portuguesa de Imprensa. É um projeto que está a expandir-se internacionalmente com o financiamento do programa ERASMUS , os apoios da Federação Espanhola de Professores de Matemática, da Associação Alemã de Professores de Matemática e de Ciências e da Sociedade de Professores de Matemática do Chipre