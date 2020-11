Milage Aprender+ entregou prémio a aluno de 10ºano com 20 valores a Matemática

Publicado em 12 Novembro 2020 por RUA FM

A plataforma Milage Aprender+, desenvolvida pela Universidade do Algarve, entregou o prémio nacional Classificação na disciplina de Matemática a Paulo Taveira, aluno da Escola Secundária de Vila Verde, em Braga, que concluiu o 10º ano de escolaridade com 20 valores.

Paulo Taveira, aluno da professora Lara Almeida, alcançou o primeiro lugar com 23 546 pontos e terminou o ano letivo com 20 valores a Matemática A. O aluno foi premiado com um iPad.

A app MILAGE APRENDER+ para além de contribuir para alcançar a excelência, permitiu ainda trabalhar em colaboração e cooperação com os restantes colegas.

Na cerimónia de entrega do prémio, o aluno fez esse agradecimento, realçando: “por um lado, precisava que os colegas resolvessem os problemas para eu poder corrigir e, por outro, que corrigissem os problemas que eu fazia para atingir o maior número de pontos possível”. Ou seja, “consegui trabalhar para a excelência, ao mesmo tempo que incentivava os outros colegas a realizarem exercícios, contribuindo para o sucesso de todos”.

Esta ferramenta consegue, assim, motivar e ajudar todos os alunos. Depois de no ano anterior vencer um aluno de nível 2 e um aluno de nível 3, e ambos melhoraram, este ano vence um aluno de excelência que encontrou atividades desafiantes na plataforma e que, ao mesmo tempo, estimulou os colegas.

