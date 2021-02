MILAGE APRENDER+ entrega prémios em parceria com o Município de Lagoa

Publicado em 16 Fevereiro 2021 por RUA FM

No âmbito do Plano de Inovação e Promoção do Sucesso Escolar, os prémios MILAGE APRENDER+ MATEMÁTICA 2019/2020 foram entregues no Agrupamento de Escolas Rio Arade e no Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, numa parceria entre a Universidade do Algarve e o Município de Lagoa.

No Agrupamento de Escolas Rio Arade, o 1º Classificado, com 6674 pontos, foi o aluno Francisco Pereira, que ganhou um tablet iPad da marca APPLE. O 2º Classificado, com 4 736 pontos, foi a aluna Alana Lyra, que ganhou um tablet SAMSUNG. O 3º Classificado, com 4 388 pontos, foi o aluno Filipe Barradas, que ganhou um tablet LENOVO. Os alunos premiados frequentaram no ano letivo 2019/2020 o 5.º ano com a professora de matemática Ascensão André, na Escola EB23 João Cónim.

No Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, o 1º Classificado, com 3 106 pontos, foi o aluno Francisco Alberto, que ganhou um tablet iPad da marca APPLE. O 2º Classificado, com 3 044 pontos, foi o aluno João Lamy, que ganhou um tablet SAMSUNG. O 3º Classificado, com 3 002 pontos, foi o aluno Bruno Silva, que ganhou um tablet LENOVO. Os alunos premiados frequentaram no ano letivo 2019/2020 o 8.º ano com o professor de matemática Daniel Moreira, na Escola EB23 Jacinto Correia.

Na entrega de prémios estiveram presentes a professora Ana Martins, vereadora da educação da Câmara Municipal de Lagoa, o professor Mauro Figueiredo, coordenador da plataforma MILAGE APRENDER+ da Universidade do Algarve, Luís Varela, diretor do Agrupamento de Escolas Rio Arade, e Emília Vicente, diretora do Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira.

Este prémio visa potenciar a aprendizagem móvel com recurso aos smartphones ou tablets, para melhorar o desempenho de todos os alunos e reconhecer os alunos do ensino básico e secundário que ao resolverem problemas de matemática ficam melhor classificados.

A plataforma MILAGE APRENDER+© implementa um modelo pedagógico inovador de aprendizagem, num ambiente gamificado, com vídeos educacionais e com um esquema de autoavaliação e de avaliação por pares que promove a reflexão e estimula uma aprendizagem ativa centrada nos alunos, reconhecendo a importância da atividade que o aluno realiza e da reflexão que sobre ela efetua, do papel do professor na definição de estratégias de ensino-aprendizagem diversificadas, e do uso da tecnologia de uma forma “crítica e inteligente”.

O desenvolvimento da plataforma MILAGE APRENDER+ é apoiado pelo programa ERASMUS+, da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB