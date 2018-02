Miguel Araújo junta-se ao cartaz no NOS Alive

Publicado em 06 Fevereiro 2018 por RUA FM

Dia 12 de julho o Palco NOS vai receber um dos mais completos artistas da música portuguesa, Miguel Araújo, juntando-se a grandes nomes como Artic Monkeys, Nine Inch Nails e Snow Patrol.

Um dos fundadores da banda Os Azeitonas, com três discos a solo, inúmeras nomeações e ainda com fortes distinções perante a imprensa, como é o caso do Expresso que salienta que Miguel Araújo é “um dos melhores fabricantes de canções que o país viu surgir este século” e da Time Out que reforça que o músico é “uma das mentes mais brilhantes da canção pop-rock portuguesa”.

Araújo é ainda responsável pela composição de temas para os maiores fadistas portugueses, como exemplo de Carminho, Ana Moura, Raquel Tavares e António Zambujo, para quem compôs, entre outros, o “Pica do 7”, que para além de um enorme sucesso, foi vencedor de um Globo de Ouro.

Miguel Araújo, que se tem destacado como compositor, letrista e cantor, leva ao NOS Alive’18 um espetáculo especial, no qual a música portuguesa será a estrela.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Black Rebel Motorcycle Club, Cachupa Psicadélica, Chvrches, Dead End, DJ Glue, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Fumaxa, Future Islands, Here’s Johnny, Jack White, Jain, Khalid, Lotus Fever, Mallu Magalhães, Mighty Sands, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Perfume Genius, Primeira Dama, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, Spdeville, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice, Yo La Tengo e 800 Gondomar.