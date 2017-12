Micro Contos 2.0 estreiam em São Brás de Alportel e Olhão

Publicado em 11 Dezembro 2017 por RUA

Nos próximos dias 15 e 16 de dezembro, estreia o novo espetáculo dos Micro Contos, um projeto de escrita e narração oral de Fernando Guerreiro.

A estreia deste novo espetáculo terá lugar na sexta-feira, dia 15, no Museu do Traje, em São Brás de Alportel, pelas 21h30. No dia seguinte, 16 de dezembro, será a vez os Micro Contos 2.0 se apresentarem em Olhão, pelas 17h30, na recém-criada Associação Cultural Re-Criativa República 14, durante o Mercado de Natal.

Após mais de 50 apresentações a solo, o contador de histórias Fernando Guerreiro faz-se acompanhar pelo músico Elísio Donas para uma sessão de Micro Contos ao vivo em que a música e a palavra se vão juntar para um momento íntimo de escuta e partilha.

Os Micro Contos nasceram em junho de 2010, quando Fernando Guerreiro começou a criar pequenas narrativas e a publicá-las no Facebook. Em 2015, após terem sido escritas mais de 1.000 pequenas narrativas, foi publicado um livro, em edição de autor, intitulado Ficou tanto por dizer. Desde então, estas pequenas histórias já assumiram várias formas e estilos de apresentação. Nas redes sociais (Facebook e Instagram), onde começaram, em peças de teatro, curtas-metragens, oficinas de escrita ou uma rubrica de rádio que passa na RUA FM, todos os dias de semana, pelas 10h00 e 16h00.

Depois de ter percorrido o país a apresentar as suas pequenas narrativas, Fernando Guerreiro sentiu necessidade de se fazer acompanhar por alguém que o ajudasse a dar outro corpo aos Micro Contos ao vivo. Quando conheceu pessoalmente Elísio Donas, às primeiras conversas, sentiu que era exatamente quem há tanto tempo procurava para criar um espetáculo com a dimensão musical ao que tanto desejava.

Elísio Donas é o músico que dá corpo musical aos Micro Contos 2.0 e que eleva o espetáculo para um formato mais performativo. Elísio Donas foi um dos fundadores dos Ornatos Violeta, tendo estado toda a vida estado ligado à música. Nas últimas décadas, elevou a qualidade da música em Portugal. Participou em vários projetos como compositor, produtor ou teclista em vários discos e atuações ao vivo de nomes como Blind Zero, GNR, Milton Nascimento, Rui Veloso, Sérgio Godinho entre muitos outros. Encontra-se atualmente a trabalhar em vários discos de bandas como o Gato Morto, um projeto musical e pessoal de Elísio Donas, Teresa Aleixo, os Mundo Pardo ou Vicente Palma.

O espetáculo Micro Contos 2.0 terá a duração de cerca de 40 minutos. Em ambos os dias, a entrada é livre.