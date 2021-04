Mia Couto nos 20 anos da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa assinala, no próximo dia 23 de abril, o seu 20.º aniversário, que coincide com a comemoração do Dia Mundial do Livro, efeméride que tem como objetivo chamar a atenção para a importância do livro e da leitura, enquanto bens culturais e essenciais ao desenvolvimento da sociedade.

Do programa de aniversário destaca-se:

Pelas 14h00 – Liberdade –uma viagem ao 25 de abril, avivando histórias de liberdade, e pelos direitos conquistados pelo povo português. Esta atividade é destinada a alunos do 1º ciclo e acontece em formato online.

Às 17h30, Bruno Batista estará na biblioteca para uma sessão de contos, presencial, dirigida a famílias e a todos os que gostam de histórias de encantar e às 18h00 cantam-se os parabéns à Biblioteca. O dia terminará com uma conversa com Mia Couto, pelas 19h00, moderada por Ana Isabel Soares, no canal Youtube do Município de Faro.

Do restante programa de abril, destaca-se ainda o Ciclo de Palestras Investigar, Conhecer e Valorizar, que prosseguirá, no dia 19, pelas 18h30, com Contributos para o inventário dos Jardins Históricos do Algarve, por Maria Filipa Rabaça, palestra que poderá ser acompanhada no canal de Youtube do Município de Faro.

No dia 21, pelas 18h00, em sessão online, Ana Isabel Soares modera um encontro com a escritora Julieta Monginho, e, no dia 28, à mesma hora, mas em sessão presencial, no auditório da Biblioteca, está agendada a sessão de apresentação do livro Os outros que somos nós, de Rita Guapo.

Ao longo destes 20 anos, a BMF tem desenvolvido uma importante ação cultural no nosso concelho, através da sua programação própria, e como um local de acolhimento de atividades de divulgação sociocultural. No tempo presente, e face à situação sanitária, readaptamos todo o nosso trabalho, recorrendo ao on line e publicações nas páginas do facebook, de forma a prosseguirmos o contacto com os nossos leitores, e a nossa afirmação como um equipamento cultural em permanente reinvenção, atuante e indispensável na promoção do livro e da leitura.

Desde o início do mês a Biblioteca Municipal retomou o seu habitual horário, das 09h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, e das 14h00 às 19h30, às segundas-feiras e sábados, com atendimento presencial e todos os serviços disponíveis aos leitores.