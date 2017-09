Metronomy estreiam-se no Coliseu de Lisboa a 30 de Outubro

Publicado em 18 Setembro 2017 por RUA

“Adoro os Outkast. Aoro o David Bowie e os Daft Punk de antigamente. Esses artistas já não fazem música ou pelo menos a que costumavam fazer. Quis fazer um disco maduro, pop e ecléctico. E que também tivesse scratch”. Joe Mount

E fez. Ao mesmo tempo que se tornou pai de gémeos e trocou as noitadas e os copos por fraldas e biberons, Joe Mount, o génio inglês com o toque de Midas, lançou no qual, à semelhança dos quatro álbuns anteriores, tocou todos os instrumentos.

Em disco, Mount é o cérebro, a alma, a voz, os pés e as mãos dos Metronomy. Ao vivo, e não tão acessoriamente assim, acompanham-no quatro músicos numa viagem funkadélica electro-pop que debita linhas de baixo irresistíveis por cima de beats gingões, devidamente ataviados em teclas melodramáticas, ao som dos quais conseguimos imaginar uma fauna de nerds numa pista de dança que, até às doze badaladas, baila freneticamente como cinderelas, cocheiros e fadas. Antes que o concerto termine, as luzes se acendam e dêem lugar a abóboras, ratos e, de uma forma geral, ao quotidiano prosaico, há uma noite para dançar com os Metronomy no Coliseu dos Recreios, no dia 30 de Outubro.