Metallica começam Tour Europeia 2019 em Portugal

Publicado em 24 Setembro 2018 por RUA

Após terem esgotado, em apenas 6 dias, o concerto na Altice Arena realizado em Maio deste ano, os Metallica retomam a World Wired Tour em 2019, desta vez numa impressionante digressão de estádios e recintos ao ar livre, que começa em Portugal, no Estádio do Restelo, a 1 de Maio, e termina no dia 25 de Agosto, na Alemanha. Os convidados especiais Ghost e Bokassa asseguram a primeira parte de todos os concertos da digressão. As pré-vendas de Fã-clubes começam amanhã, terça-feira, 25 de Setembro, seguidas da pré-venda na FNAC a partir das 10h00 de quarta-feira, 26 de Setembro e do Spotify no dia seguinte, às 09h00. A partir de sexta-feira, 28 de setembro, às 10h00, os bilhetes estarão à venda nos locais habituais.

Os 25 espectáculos da World Wired Tour acontecem em 20 países e incluem uma dúzia de cidades que os Metallica não visitaram na digressão anterior – como Milão, Zurique, Dublin, Berlim, Moscovo, Varsóvia, Bucareste e Gotemburgo -, que não visitam há muito tempo – como Bruxelas (onde não tocam desde 1988) -, ou em que actuam pela primeira vez – como Trondheim na Noruega, Hämeenlinna na Finlândia e Tartu na Estônia.

Com um itinerário destes, é natural que o Wherever I May Roam Black Ticket esteja de volta: dá acesso à plateia de todos os concertos nesta tour europeia de 2019, de A(msterdão) a Z(urique). Os titulares do Black Ticket precisam apenas de escolher o(s) programa(s) e fazer uma reserva on-line com até pelo menos 48 horas de antecedência. Um número limitado de 750 destes Black Tickets* estará disponível por 598 Euros (mais informações em CID Entertainment).

Como na maioria dos concertos dos Metallica, os bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais para a Worldwired Tour incluem a oferta de um exemplar digital ou físico** do mais recente álbum da banda, “Hardwired… To Self-Destruct”. Os fãs serão informados sobre como receber o álbum, no momento da compra. No caso de já ter o disco é possível oferecê-lo. Detalhes completos de como pode oferecer o álbum serão fornecidos na página de requisição.

Os fãs terão também acesso ao download gratuito do MP3 do(s) espectáculo(s) a que assistiram, misturado e masterizado pela mesma equipa técnica de “Hardwired … To Self-Destruct”. Os downloads completos gratuitos podem ser obtidos digitalizando ou inserindo o código de barras do bilhete em LiveMetallica.com/scan.

Regressam também as opções de bilhetes com experiências especiais, em parceria com a equipa da CID Entertainment: há três opções, incluindo bilhetes premium e comodidades que vão desde o acesso antecipado ao estádio e ao museu itinerante “Memory Remains”, até ao convívio com membros da banda (veja toda a informação sobre os pacotes em CID Entertainment).