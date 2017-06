Mestrado Integrado em Medicina da UAlg mostra-se em Paris

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

O Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve terá, de 24 a 28 de junho, uma presença inédita no Congresso Mundial de Otorrinolaringologia IFOS. O evento, um dos mais representativos a nível mundial na área da Medicina, realiza-se de quatro em quatro anos e este ano decorrerá em Paris.

A equipa portuguesa vai mostrar os trabalhos desenvolvidos nesta Academia sobre dois tratamentos inovadores, restme® – a almofada e colchão que cura a apneia dos sono e o ressonar, e Moniri Otovent® – o dispositivo que cura a otite, ambos patenteados por Armin Moniri, médico e professor do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Algarve.

Os trabalhos dos alunos Hélder Lousada, Raquel Alves e Pedro Reboredo foram inicialmente desenvolvidos como “Módulo de Escolha de Estudante” no curso de Medicina e submetidos como posters. A comissão organizadora valorizou a qualidade dos trabalhos de tal modo, que converteu dois dos três trabalhos em comunicações orais.

O orientador do grupo, Armin Moniri, é convidado para abrir o congresso no dia 24 de junho, às 14h00, como “keynote speaker” na sua palestra de destaque: Positional Therapy for Obstructive Sleep Apnoea- Past, Present and Future.

A equipa portuguesa da Universidade do Algarve marca a sua presença inédita com um total seis posters e quatro apresentações orais o que projetará, além-fronteiras, o que de melhor se faz no Algarve e em Portugal.