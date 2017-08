Mestrado em Hortofruticultura abrange novas áreas de conhecimento

Publicado em 06 Agosto 2017 por RUA

Face à necessidade de adaptar a formação universitária avançada em ciências agrárias, à evolução da agricultura do País e da região, foram criadas três novas disciplinas de opção para o mestrado em Hortofruticultura da Universidade do Algarve: Horticultura Ornamental e Ambiental, Produção de Pequenos Frutos e Instalação e Manutenção de Relvados. Estas alterações vão permitir aos futuros alunos desenvolver conhecimentos em áreas mais emergentes.

A disciplina de Horticultura Ornamental e Ambiental vai proporcionar formação especializada sobre a utilização de plantas ornamentais em parques e jardins e sobre os serviços ecossistémicos associados. Os alunos aprenderão também a planear uma fito-ETAR simples, piscinas biológicas, intervenções de engenharia natural para estabilização de taludes e, técnicas de regulação de crescimento a aplicar a uma cultura específica. Saberão ainda usar os conceitos e a informação proporcionados pela geobotânica para sugerir plantações de autóctones para recuperar um local ou implantar um espaço verde sustentável. Aprenderão também a fazer um diagnóstico da paisagem regional, através do reconhecimento das espécies autóctones e exóticas mais relevantes.

A disciplina de Produção de Pequenos Frutos permitirá aos futuros alunos obter um conhecimento aprofundado sobre o cultivo de diferentes espécies frutícolas produtoras de pequenos frutos, nomeadamente, framboesa, amora, mirtilo, morango, kiwi, uva de mesa e outros). Os mestres em Hortofruticultura passarão, assim, a ficar melhor preparados para trabalhar como técnicos em explorações agrícolas ou empresas comercializadoras de frutos destas espécies.

A disciplina de Instalação e Manutenção de Relvados pretende que os alunos sejam capazes de dominar os conceitos fundamentais sobre as espécies/variedades de relvas disponíveis para a instalação de relvados; quais as formas de instalação de relvados; a melhor preparação do solo; a instalação do sistema de rega e de drenagem; tipos de relvados, manutenção e tipos de utilização dos mesmos. Com esta disciplina o mestre em Hortofruticultura adquirirá conhecimentos sobre as práticas de gestão e manutenção de relvados, preparando-o para poder integrar equipas de gestão e manutenção de campos de golfe, campos de futebol e jardins públicos.

As candidaturas a este mestrado ainda estão abertas até ao próximo dia 1 de setembro, sendo esta a última edição em regime pós-laboral. A partir do ano letivo 2018/19 o curso passará a funcionar em regime diurno.

Candidaturas em: http://www.ualg.pt/pt/curso/1500