Mercado Municipal recebe Mercadinho Social

Publicado em 12 Dezembro 2017 por RUA

O Mercado Municipal de Faro irá acolher, nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, o 28.º Mercadinho Social, sob o tema “Envelhecimento Ativo”. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Faro, no âmbito da Rede Social de Faro e em parceria com 9 entidades não-governamentais e sem fins lucrativos, decorrerá entre as 09h00 e as 13h00.

O evento dá seguimento à dinamização de um ciclo de Feiras Sociais, com vista à promoção e divulgação das respostas e recursos sociais das entidades locais, das ofertas de voluntariado, bem como angariação de receitas.

O Mercadinho contará com a presença das seguintes entidades: ARPI-Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro; ASMAL-Associação de Saúde Mental do Algarve; AOA-Associação Oncológica do Algarve; Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi; MAPS-Movimento de Apoio à Problemática da Sida; Pais-em-Rede Associação – Núcleo de Faro; Santa Casa da Misericórdia de Faro; UATI- Universidade do Algarve para a Terceira Idade e Plataforma Saúde em Diálogo.

Para além da exposição destas instituições, o evento contará com ações de animação, bem como a realização de rastreios gratuitos de colesterol, glicemia e hipertensão, promovidos pela Plataforma Saúde em Diálogo. Será ainda dinamizada a campanha “Preservativa-te”, pelo MAPS, por forma a sensibilizar a comunidade em geral para o uso do preservativo.

Programa de animação:

Dia 14

10h00 – Zumba | ASMAL Fórum Sócio-Ocupacional Faro

11h00 – Grupo de Canto Coral | Santa Casa da Misericórdia de Faro

11h30 – Grupo de Guitarras | UATI

Dia 15

10h00 – Grupo Folclórico |ARPI

11h00 – Grupo de Canto Coral | UATI