“Mercado Fora d´horas” regressa a 5 de julho

Publicado em 27 Junho 2017 por RUA

O “Mercado Fora d’Horas” volta a Silves, ao seu Mercado Municipal, no próximo dia 5 de julho, entre as 18h30 e as 23h00. O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Silves (com a coordenação de Alexandra Santos) e conta com o apoio da Câmara Municipal.

O destaque, como sempre, nesta iniciativa, vai para a tradição e nesta edição em particular para as que estão ligadas aos sons. Haverá conversas sobre os ditados, provérbios, adivinhas e expressões que refletem práticas culturais intemporais e que frequentemente abordam temas ligados à agricultura, à caça, à pesca, à comida e à bebida.

O programa previsto para o evento é o seguinte:

19h00 – Abertura

19h00-24h00 – Exposição dedicada à expressão oral popular sobre comida

19h00-22h00 – Zona vigiada de atividades para crianças

19h20-19h45 – Uma conversa sobre peixe com Maria Antónia Francisca, Vendedora de peixe do Mercado M. de Silves, mediada por Susana Calado Martins (Barroca, Produtos Culturais e Turísticos)

20h15-21h15 – Workshop para a Infância: conta-me uma história. Dinamizado por Noélia Pereira

20h30-21h00 – Ouvir no mercado: Histórias de Comer. Dinamizado por Inês Mestrinho

20h45-21h15 – Música – Os Alegres

20h40 – 22h40 -Animação de Rua: WildFire Malabarismo, Teatro de Rua

21h30-22h30 – A comida e a fala – Conversas sobre Cozinha Tradicional Algarvia. Presença de André Guerreiro (Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines), Rui Soares e Marinela Soares (Associação Internacional de Paremiologia, AIP-IAP)

21h20- 22h20 – Histórias do Panite: Atelier de Histórias. Ana Luísa Cunha Medeiros Machado

21h50-22h15 – Música – Fado por Ricardo Neto

22h00 – 22h30 – Empreender localmente – Figo. Presença de Paulo Jorge Fernandes e Vera Fernandes (Quinta do Figueiral), mediado por Marco I. Santos (Barroca, Produtos Culturais e Turísticos)

22h40 – Showcooking – Cátia Santos

23h00-23h20 – Música – Fado por Ricardo Neto

22h30-24h00 – Zona lounge: DJ Guilherme Limão

Relembramos que o Mercado Municipal de Silves teve origem num projeto de design comunitário que procura consciencializar sobre as vantagens dos produtos locais envolvendo a comunidade e o mercado. A proposta programática do Mercado Fora d’Horas centra-se nas qualidades gastronómicas do espaço do Mercado Municipal de Silves e em como o design pode ser um impulsionador ativo de preservação cultural. Conta com diferentes atividades: abertura do mercado à noite, mercado de produtores, mercado de artesanato, jogos sobre produção local, momentos relacionados com a gastronomia, música, animação de rua, apresentação de produtores e exposição temática. No decorrer do evento são misturados valores tradicionais com criações contemporâneas, em ações de sensibilização sobre as tradições dos mercados municipais no contexto mediterrânico.

O evento teve como origem o projeto de design comunitário, Consumirlocal, que explora como o design pode auxiliar a comunidade a relacionar-se com os espaços de consumo e foi concebido no âmbito do Mestrado Design Comunicação para Turismo e Cultura – UAlg-ESEC da Universidade do Algarve UAlg de autoria de Alexandra Santos, sob a orientação de Joana Lessa, Phd