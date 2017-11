Mercadinho Solidário marca inicio da época natalicia em São Brás de Alportel

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

Em São Brás de Alportel a abertura da quadra natalícia arranca com o Mercadinho Solidário que este ano regressa ao Mercado Municipal no dia 19 de novembro, entre as 10h00 e as 17h00.

Pela oitava vez, o Mercado Municipal transforma-se na montra do que de melhor se faz no Algarve em termos sociais e alia a vertente solidária à animação e à arte, num evento para toda a família.

A iniciativa, promovida anualmente pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel e pela Rede Social de São Brás de Alportel, conta com o apoio e participação de três dezenas de instituições locais e regionais de índole social.

O evento é de entrada gratuita mas todos os visitantes são convidados a contribuir à entrada com bens de higiene pessoal e de limpeza que serão posteriormente distribuídos na Loja Social às famílias que mais precisam.

Os visitantes vão ter oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelas várias instituições presentes e até adquirir algumas prendas de Natal produzidas nas instituições com a dedicação de quem trabalha todos os dias em prol da comunidade.

Nesta edição o Mercadinho alia a solidariedade à arte através da exposição “Arte Solidária”, que contará com pinturas de Jeannette Peucherin e de Telma Ramires, fotografias de Natacha Nowack e arte em azulejos criados por Sílvia Serina.

Na edição deste ano os visitantes podem ainda participar na ação de solidariedade a favor dos animais abandonados, ou ainda contribuir para a defesa do ambiente mediante a deposição no Eletrão de eletrodomésticos ou artigos elétricos que já não funcionam. A reciclagem destes aparelhos reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

Um evento pensado para toda a família e que tem um espaço reservado com atividades e animação para os mais pequenos.

O palco do Mercadinho Solidário vai contar com a atuação do grupo Jasmim (Amigos do Museu), a dramatização “O S. Martinho” pela Associação SãoBrazArte, uma aula de Zumba, a atuação da Banda do Exército de Salvação, a atuação do grupo de dança Moving Stars, uma demonstração de capoeira pelo grupo de Muzenza/Projeto Cria+ e as atuações dos Professores de Música da Associação JECART e do Grupo de Canto Coral Popular da Universidade Sénior de São Brás de Alportel.

Esta 8ª edição do Mercadinho Solidário promove o verdadeiro espirito natalício de fraternidade, solidariedade e paz, na construção de uma sociedade cada vez mais próxima e inclusiva.