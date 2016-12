MEO Sudoeste ‘17: primeiros nomes já confirmados

Publicado em 26 Dezembro 2016 por RUA

Martin Garrix, Two Door Cinema Club e Mishlawi são as primeiras confirmações do MEO Sudoeste ’17.

A 21ª edição do festival decorre de 1 a 5 de agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, com campismo de 29 de julho a 6 de agosto. O ambiente de festa e celebração está mais uma vez garantido.

Os 20 anos do MEO Sudoeste vão contar com a energia de Martin Garrix, recentemente colocado no #1 do top da DJMAG e um dos nomes mais solicitados para a edição que assinala os 20 Anos do Festival, bem como os Two Door Cinema Club e a revelação do hip-hop nacional, Mishlawi.

Martin Garrix tem apenas 20 anos e parece já ter conseguido o Mundo. Pelo menos, acaba de garantir em outubro deste ano o 1º lugar na tabela da conceituada DJMAG. Com Jay Hardway, co-produziu os hits “Error 404” e “Wizard”, mas o seu primeiro e enorme êxito em nome próprio chama-se “Animals”. O tema atingiu a dupla platina nos Estados Unidos e chegou ao número 1 em Inglaterra, Bélgica e Holanda, atingindo o top 5 noutros países como Espanha e Alemanha.

Garrix domina igualmente a arte da remistura, arriscando com ousadia reinventar temas originais de Dimitri Vegas & Like Mike e Sander van Doorn. O impacto do seu talento tem-no levado ano após ano aos melhores palcos pelo Mundo fora – Coachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland… – e a residências nos mais reconhecidos clubes do planeta como o Omnia em Las Vegas ou o Ushuaia em Ibiza. Em 2015, colaborou com Usher no tema “Don’t Look Down” e com o seu amigo e mentor Tiësto no hit “The Only Way is Up”.

Em 2016, surgiu novamente em grande, com “In The Name of Love”, tema que conta com a participação de Bebe Rexha. Um dos nomes mais solicitados pelos fãs do Festival para 2017, Martin Garrix regressa para celebrar e garantir a festa no MEO Sudoeste.

O trio irlandês Two Door Cinema Club, conhecido por contagiar plateias com uma energia inesgotável, regressa à Zambujeira do Mar para matar saudades do magnífico público do MEO Sudoeste e apresentar o novo álbum “Gameshow”, editado em Outubro passado.

O terceiro registo de originais dos Two Door Cinema Club, que recebeu 4 estrelas do jornal britânico New Musical Express, chegou para confirmar que o trio de ataque formado por Alex Trimble, Kev Baird e Sam Halliday é imbatível na composição de refrões vencedores e ritmos ligados à corrente. Tudo o que precisamos à partida, para que esteja garantida a festa no palco MEO, na Zambujeira do Mar.

Mishlawi começou por chamar a atenção no YouTube e tornou-se num dos nomes que mais curiosidade despertou no universo do hip hop em 2016, graças a canções como “All Night”, “Always on my Mind”, “BooHoo” que conta com a participação de Richie Campbell e, mais recentemente, com o tema “Limbo”. Mishlawi é um jovem americano de 20 anos, que reside em Portugal desde os 10, e que em 2017 promete conquistar o público do MEO Sudoeste. Aos poucos, tem vindo a mostrar porque é um dos artistas a não perder de vista no panorama do hip hop nacional, tendo já garantido um lugar na agência de Richie Campbell e Dengaz.

A mixtape que marcou a estreia de Mishlawi chegou em Janeiro de 2016. Aguarda-se agora a próxima, com grande expectativa, e esperada a qualquer momento, bem a tempo de ser apresentada na Zambujeira do Mar. O vídeo de “Always on My Mind” já acumulou mais de um milhão de visualizações no YouTube. “Limbo” já ultrapassou os dois milhões.

Os bilhetes já estão à venda.

www.meosudoeste.pt | www.facebook.com/MEOSudoeste/