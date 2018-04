Meo Marés Vivas recebe o blues, o soul e o funk nacional dos The Black Mamba

Publicado em 10 Abril 2018 por RUA

O MEO MARÉS VIVAS nunca esquece o que de melhor se faz em Portugal e este ano traz ao palco MEO no dia 21 de Julho a música dos portugueses The Black Mamba.

Maio de 2010 fica marcado na história pela junção de Pedro Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais enquanto grupo. “The Black Mamba”, nome que baptiza o trio e o disco da estreia, foi a inspiração encontrada para em conjunto provarem do seu próprio veneno. A química e a experiência destes grandes músicos, permitiu-lhes percorrer o universo do blues, soul e funk, numa adaptação ao seu habitat natural.

O público português foi consensual e imediato no reconhecimento e apoio a este trabalho: primeiro lugar de vendas do iTunes, a primeira edição do disco esgotado nas lojas, o airplay nas rádios, a presença de norte a sul em várias salas e festivais de destaque, são indicadores que em Portugal, representam por si só uma vitória.

2014 arranca com a produção do segundo disco de originais, “Dirty Little Brother” editado a 22 de Setembro., um disco produzido entre Lisboa e Nova Iorque, que reúne 11 temas com colaborações como: Aurea, António Zambujo, Silk (Cais Sodré Funk Connection) e Orlanda Guilande.

Ao longo de 2015, a banda percorreu o país com a tour de apresentação de Dirty Little Brother, tendo marcando presença em grande eventos e festivais nacionais, como o MEO MARÉS VIVAS.

The Black Mamba encontram-se a trabalhar no sucessor de “Dirty Little Brother”, sendo “Stronger” a primeira amostra daquele que será o terceiro álbum de originais da banda. É assim com muita expetativa que o público do MEO MARÉS VIVAS aguarda o regresso dos The Black Mamba ao festival de Vila Nova de Gaia.

O MEO, marca do Grupo Altice, volta a ser o patrocinador principal do evento, assumindo-se assim como naming sponsor de um festival de verão que já se revelou como uma aposta ganha da marca. Esta relação entre a MEO, a PEV e a Câmara Municipal de Gaia iniciou-se em 2010 e parte agora para o oitavo ano consecutivo.

Entre 20 e 22 de jsulho de 2018, o MEO MARÉS VIVAS, um festival conhecido pelo cartaz que abrange vários estilos musicais, impactando assim várias gerações de visitantes, irá contar novamente com 4 palcos destinados aos melhores projetos internacionais, aos grandes artistas de renome e aos novos talentos nacionais.

Na edição de 2018, o MEO MARÉS VIVAS pretende voltar a oferecer a todos os seus visitantes as melhores condições de acessibilidade e conforto, sempre com total respeito pelo meio envolvente, e indo de encontro às boas-práticas ambientais que levaram a que o festival de Vila Nova de Gaia fosse este ano distinguido com o prémio “Sê-lo Verde” atribuído pelo Ministério do Ambiente.