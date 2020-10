Memorial para Pedro e Inês de Portugal no Teatro Lethes

Publicado em 21 Outubro 2020 por RUA FM

De 24 de Outubro a 8 de Novembro a ACTA apresenta pela segunda “Memorial para Pedro e Inês de Portugal vez. 1 hora de espectáculo com características muito diferentes, com direcção de um dos mais conceituados criadores teatrais europeus, Leszek Mądzik.

Um teatro sem palavras. A narrativa é construída pela música, pelo silêncio, pela luz e ausência dela, e pela gestualidade dos actores. É um teatro que investe na plasticização das emoções.

A tragédia de Pedro e Inês é, de acordo com a generalidade dos estudiosos, o terceiro tema mais abordado pelas Artes e Literaturas de todo o Mundo – depois de Jesus Cristo que é o primeiro e de Napoleão que é o segundo. A ACTA convidou o encenador polaco Leszek Mądzik – que conheceu a tragédia de Pedro e Inês nos bancos do liceu -, para trabalhar connosco num espectáculo que reflectisse a sua própria experiência interior de contacto com este tema que o acompanha há mais de cinquenta anos.

Sessões:

Qua. e Qui. – 15h00

Sex. e Sáb. – 21h30

Dom. – 16h00

Bilheteira/RESERVAS:

Link para bilhetes:

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/91227-ardente_acta-teatro_lethes/

RESERVAS: 289 878 908/919 172 008 (Terça a Sexta Feira › 14h00 – 18h00 Dias de Espectáculo › 14h00 – 18h00 / 20h00 – 21h30)