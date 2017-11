Meia centena de amendoeiras plantadas em Faro no âmbito da iniciativa Plantar Portugal

Publicado em 20 Novembro 2017 por RUA

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), aderiu este ano à iniciativa cívica “Plantar Portugal” e vai assinalar a 8ª edição da Semana da Reflorestação Nacional, com uma acção de plantação de meia centena de árvores na freguesia, nos dias 24 e 25 de Novembro.

Neste ano, de acordo com os coordenadores nacionais do Plantar Portugal, em que os incêndios florestais voltaram a afectar gravemente o nosso país, considera-se ser da maior importância aproveitar esta iniciativa para restituir parte do que foi perdido e prestar uma homenagem a todas as vítimas deste flagelo nacional.

Neste sentido, a União das Freguesias de Faro vai promover esta iniciativa, a que se juntarão várias associações, escolas e cidadãos que se preocupam com o ambiente e sintam que é importante participar neste desígnio nacional dando o seu contributo em prol da defesa da biodiversidade e da sustentabilidade urbana.

De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, decidiu-se pela plantação de amendoeiras por ser uma árvore sem grandes exigências hídricas, perfeitamente adaptada ao clima e aos solos da região e por ser um dos grandes símbolos do Algarve, mas que infelizmente são cada vez mais raras, considerando de especial importância preservar e restabelecer em Faro esta marca identitária.

De referir que a ALGAR juntou-se a este projeto fornecendo o seu composto vegetal (Nutriverde) para auxiliar o bom enraizamento das jovens árvores a plantar.