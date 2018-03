Mazgani apresenta novo disco, em absoluta estreia algarvia, no Cine-Teatro Louletano

Publicado em 20 Março 2018 por RUA

No próximo sábado, dia 24 de março, pelas 21h30, Mazgani apresenta, em estreia absoluta no Algarve, no Cine-Teatro Louletano, o seu novo disco “The Poet’s Death”.

Este disco, “The Poet’s Death”, o que é? Segundo o escritor e ensaísta José Tolentino Mendonça, “é um disco pop, claro. Mas é um livro de preces; um ritual a ser praticado dentro da floresta; o registo de uma estrela que atravessou, sem que ninguém visse, o céu em vertigem; o apelo sedento dos amantes no escuro. É um disco pop, claro. E não é só isso. É um manifesto político sobre a natureza da arte. É uma declaração de amor interminável. Mazgani é o grande cantor da sua geração. Quem ainda não o descobriu tem agora a oportunidade.”

O novo disco de Mazgani foi coproduzido pelo músico e por Peixe (Ornatos Violeta), que também contribuiu na gravação de guitarras e teclas. Em estúdio Mazgani contou também com Victor Coimbra, no baixo, e Isaac Achega, na bateria.

Recorde-se que este álbum foi considerado pelos leitores da prestigiada revista Blitz o 5.º melhor disco nacional de 2017.

O concerto dirige-se a maiores de 6 anos, tendo o bilhete um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos (Cartão de Amigo aplicável).

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/