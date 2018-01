Publicado em 11 Janeiro 2018 por RUA

Os Marmozets são a mais recente confirmação do NOS Alive’18. O quinteto britânico sobe ao Palco Sagres no dia 14 de julho, juntando-se a nomes como Perfume Genius, At the Drive-In, Real Estate e Mallu Magalhães.

A banda apresenta o segundo álbum “Knowing What You Know Now” com os singles de estreia “Play” e “Habits” lançados em 2017.

Apontados como a grande revelação no Reino Unido com o álbum de estreia “The Weird and Wonderful Marmozets” em 2014, foram distinguidos pela Kerrang! com nota máxima. A Q Magazine afirmou que a estreia do grupo de Londres foi “impressionante e ambiciosa”, enquanto a Noisey destacou a vocalista Becca Macintyre como alguém que “poderia ser uma grande mudança para o rock britânico”

As atuações ao vivo mantêm a fasquia alta, quem os viu garante que é uma experiência incendiária. A não perder, dia 14 de julho no Palco Sagres do NOS Alive’18.​

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento. Feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um novo passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.