Maria Gadú no “Verão em Tavira”

Publicado em 24 Julho 2017 por RUA

No dia 02 de agosto, atua, pelas, 22h00, no parque do Palácio da Galeria, Maria Gadú, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade.

Compositora, cantora e autora de temas que correm o mundo como “Shimbalaiê”, Maria Gadú apresenta, em Tavira, o mais recente álbum “Guelã”.

Após o seu terceiro trabalho, Maria Gadú deixou de ser considerada uma promessa e passou a ser uma absoluta certeza no plano dos talentos firmados no Brasil.

“Guelã” é apresentado com grande sucesso no seu país e é a prova do seu talento. Um trabalho que replica um percurso de sucesso, mas também as influências de uma vida na estrada, a correr o mundo a cantar. Tocar em diferentes países fora do Brasil proporcionou a Maria Gadú novas sonoridades e experiências. Apesar do tom solitário, as suas canções revelam que, artisticamente, a compositora e cantora abriu as asas. Afinal de contas, “Guelã” significa Gaivota.

Bilhetes à venda, pelo valor de 10 euros, na receção dos Paços do Concelho, no stand da Câmara Municipal (Praça da República) e na bilheteira online.