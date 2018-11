“Mares Circulares” realiza ação de limpeza e sensibilização em Faro

Publicado em 02 Novembro 2018 por RUA

O Mares Circulares, ambicioso programa ibérico de limpeza de praias, reservas e fundos marinhos, chega a FARO, no próximo dia 5 de novembro.

A acção de limpeza decorre no areal da Praia de Faro, entre as 10h30 e as 11h30, e conta com a participação de voluntários das Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa e das Associações Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC), Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM) e de Saúde Mental do Algarve (ASMAL). Integram a acção também voluntários da Câmara Municipal de Faro, entidade que colabora de forma ativa e entusiasta na organização desta iniciativa.

Mais de 120 voluntários vão recolher os resíduos (que seguirão para tratamento e reciclagem selectiva) e o PET (que será transformado e reintroduzido na economia). A acção é promovida em colaboração com a Organização Não Governamental – CHELONIA e tem o apoio, conforme referido, da Câmara Municipal de Faro. A CHELONIA será também a responsável científica pelas acções de formação sobre sustentabilidade ambiental dadas posteriormente em cada uma das escolas que participam na acção de voluntariado, dando seguimento à vertente formativa do projecto.

A nível ibérico, este programa contempla a limpeza de 80 praias e ambientes aquáticos, num total de 270 quilómetros de costa, em colaboração com instituições e associações locais, autarquias, clubes de vela, ONGs e fundações. Em Portugal, o projeto está a ser implementado em seis praias do continente e numa reserva marinha na Ilha de São Miguel, nos Açores. Além da constituição de bancos de voluntários, está prevista a participação de barcos de pescas de 12 portos ibéricos nas operações de limpeza no mar. O programa de intervenção e voluntariado, Mares Circulares é um projecto da Fundação Coca-Cola e da Coca-Cola European Partners (CCEP). Arrancou no início de Agosto com uma ação de limpeza na Praia da Ponta dos Corvos (Seixal) com a participação de duzentos escuteiros marítimos. Seguiram-se ações de sensibilização na Praia da Franquia, no concelho de Odemira, e na Praia da Figueirinha, em Setúbal e na Praia do Homem do Leme (Porto) para consciencializar as populações sobre a necessidade de reciclar as embalagens e de que forma poderão ter uma atitude ainda mais responsável com o meio ambiente.

Mares Circulares é um projecto global que pretende contribuir para uma mudança de mentalidade que permita criar soluções ambientalmente sustentáveis para o problema do lixo marinho, numa sociedade constituída por cidadãos mais informados e responsáveis.

Esta iniciativa insere-se no programa “Avançamos”, a estratégia de sustentabilidade que a Companhia tem em curso até 2025 com claros objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, para os seus produtos, embalagens, cadeia de valor e ambiente.