Marco Cinelli & Danny del Toro em concerto no Algarve

Publicado em 28 Janeiro 2020 por RUA FM

A associação Blues a Sul em parceria com o Clube Farense e Bar Bafo de Baco promovem nos dias 6 e 7 de Fevereiro dois concertos do novo projecto de Marco Cinelli e Danny del Toro.

Este duo irá apresentar o seu disco “Delta Overflowin’ ”, aclamado pela crítica do género como um disco essencial, que tendo o Blues ecomo pano de fundo passa pelo gospel, ragtime, espirituais e jazz.

O primeiro concerto decorrerá no Bar Bafo de Baco em Loulé no dia 6 de Fevereiro às 23h. No dia 7 o espectáculo será em Faro, no Clube Farense pelas 22h.

Os interessados em adquirir bilhetes antecipadamente deverão contactar os locais em que estes se vão realizar ou reservá-los através de associacao.blues.algarve@gmail.com

Destinado a músicos e curiosos da harmónica de blues, é de referir que no dia 7 de Fevereiro às 17:30h irá decorrer no Clube Farense uma masterclass de harmónica ministrada por Danny del Toro. As inscrições são limitadas e feitas através do mail associacao.blues.algarve@gmail.com até 01 de fevereiro.

“Expert blues musicians […] highly enjoyable” – RnR Magazine

“Authentic acoustic blues, all-original songs, killer harmonica, superb vocals and gifter guitar playing – An essential listen” – Nick Weedeon. Blues Matters

“All songs are original… An album well worth seeking out” – John Mitchell. Blues & Rhythm Magazine”