Marcha Pacífica contra a Prospecção e Exploração de Petróleo & Gás no Algarve e Litoral Alentejano.

Publicado em 19 Março 2018 por RUA

A comunidade de cidadãos descontentes com a Prospecção e Exploração de Petróleo & Gás no Algarve e Litoral Alentejano fará uma marcha pacífica em Lagos, no dia 21 de Março às 16h00, a partir da Estação de Comboios e até à Câmara Municipal.

A marcha em que todos os participantes irão vestir de azul (cor que querem manter no mar) inclui uma curta passagem pela bomba de gasolina da Galp, onde a réplica de uma santola será entregue como forma de sensibilização e protesto.

Esta acção intitula-se “A Revolta da Santola” em virtude do nome “carinhosa e ironicamente” atribuído pelas petrolíferas ao 1º furo de Prospecção que está na iminência de acontecer em Aljezur e em que o impacto ambiental sobre pessoas, animais e natureza em geral não foram até agora tidos em conta!?

Como forma de sensibilização e mobilização para a urgência do perigo iminente que é esta Proliferação, apresentamos-te um video https://youtu.be/V–43hZ6sg8 impressionante que deves ver e partilhar com todos de forma a evitar uma Mancha Negra neste Algarve que fica tão bem de Azul!

Simultaneamente pretende-se sensibilizar a população a que participe na consulta pública prévia para realização de uma Avaliação de Impacto Ambiental.

Informações aqui