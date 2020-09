MAR Shopping Algarve e Associação Oncológica do Algarve unem-se na prevenção do cancro da pele e doenças pulmonares

Publicado em 22 Setembro 2020 por RUA FM

O MAR Shopping Algarve recebe, no próximo dia 29 de Setembro, uma Unidade de Saúde Móvel para a realização de despistes de lesões cutâneas e da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica). Esta ação decorre no âmbito da campanha da Associação Oncológica do Algarve de prevenção e deteção precoce do cancro e doenças pulmonares, que tem vindo a ser realizada em vários pontos do Algarve.

No dia 29 de setembro, das 09h00-13h00 e das 15h00-21h00, os visitantes do MAR Shopping Algarve poderão realizar os despistes de lesões cutâneas e da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) de forma totalmente gratuita e sem marcação prévia, na Unidade de Saúde Móvel da Associação Oncológica do Algarve. Esta é uma iniciativa de sensibilização e despiste, sendo que qualquer diagnóstico final tem sempre de ser efetuado por um médico especializado.

No sentido de contribuir para o bem-estar da comunidade local, o MAR Shopping Algarve tem vindo a promover e a associar-se a várias iniciativas relacionadas com a área da saúde. Alguns exemplos são os rastreios ao cancro da próstata com a campanha “Prevent it Like a Gentleman”, que se realiza anualmente em setembro e outubro, colheitas de sangue regulares, entre outras ações.

Esta campanha de prevenção e despiste da Associação Oncológica do Algarve, inserida no âmbito do projeto MOV e cofinanciada pelo FEDER, está aberta a toda a população, mas foca-se sobretudo em grupos de risco, como trabalhadores de locais como cimenteiras e corticeiras, bombeiros, fumadores e pessoas com uma grande exposição diária ao sol.

