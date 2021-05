Manel Cruz é o convidado do próximo Lado B

Publicado em 03 Maio 2021 por RUA FM

O auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, irá receber a próxima sessão do Lado B que levará Manel Cruz àquele espaço, no próximo dia 14 de maio, às 21h00. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves e conta com o apoio do Crédito Agrícola de SB Messines.

Neste espetáculo, o ex-vocalista dos Ornatos Violeta apresenta-se a solo com o seu trabalho “Vida Nova”, considerado pela crítica como um dos melhores álbuns lançados em 2019.

Com um custo associado de 8 euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos através da bilheteira online BOL, em https://cmsilves.bol.pt/Comprar/Bilhetes/95436-lado_b_com_manel_cruz-aud_francisco_vargas_mogo/, ou nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude). Poderão, ainda, ser adquiridos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 19h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.

Relembramos que a rúbrica Lado B procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista.

De salientar que, devido à atual crise sanitária, o concerto tem lotação reduzida, cumprindo as orientações da DGS.

O telefone 282 440 800 e o endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt são os contactos do sector de Cultura do Município de Silves para o fornecimento de informações adicionais sobre este concerto.

+ info sobre Manel Cruz

“Vida Nova” marca o regresso do ex-vocalista dos Ornatos Violeta, Pluto, Foge Foge Bandido e Supernada. Este trabalho teve como singles “Ainda Não Acabei”, “Beija Flor”, “Cães e Ossos” e “O Navio Dela”, com letra, música e imagem de Manel Cruz, é composto por 12 músicas e acompanhado por um livro cujo conteúdo é complemento da obra artística.

Consequência da vontade de voltar ao estúdio e aos palcos, depois de um hiato criativo, o regresso às origens agradou Manel Cruz e resultou numa mão-cheia de canções que lhe permitem antecipar a edição de novos discos.

Atendendo ao período que se atravessa, o Município de Silves adverte que, fazendo-se cumprir as orientações da DGS, deverão ser cumpridas as seguintes indicações:

Acesso à sala onde decorre o evento é reservado aos titulares de bilhete; Os bilhetes devem ser preferencialmente comprados antecipada e remotamente; Na receção, o atendimento será realizado com distanciamento de 2 metros; Os espectadores devem higienizar as mãos à entrada e à saída, assim como antes e depois de eventual aquisição de bilhete no local; Qualquer objeto que seja entregue ao espectador, deve permanecer com este até ao final e não deve ser partilhado; Período de entrada e saída de público alargado; Entrada e saída de público desfasada com circuitos independentes de entrada e de saída, cumprindo as regras de distanciamento; A lotação máxima definida de acordo com as Orientações 23 e 28/2020 e decisão final das autoridades locais de saúde; Lugares sentados com distanciamento físico de acordo com as orientações da DGS; Obrigatório o uso de máscara; Não é permitido mudar de lugar; Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies são limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.

(Conferir orientações no Plano de Contingência do evento que pode ser consultado no local)