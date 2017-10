Mamamaratona de volta a Portimão

Publicado em 03 Outubro 2017 por RUA

Na Associação Oncológica do Algarve já estamos em contagem decrescente para a realização do que tem sido o maior evento desportivo de cariz social a sul do Tejo – a Mamamaratona.

Este evento teve a sua primeira edição no ano 2000, e já se realiza em Portimão com a parceria desta autarquia, desde 2006.

Tendo o rio Arade como pano de fundo, este ano irá realizar-se a 17.ª edição, no dia 8 de Outubro, com partida às 10h00, na Antiga Lota Ribeirinha de Portimão.

Pode participar na marcha/corrida de 8 kms, no âmbito do Programa Nacional de Marcha/Corrida, do IPDJ, que é de entrada livre e sem restrições de idade, ou na Mini ou Meia Maratonas. Estas últimas, fruto de uma parceria de organização com a Associação de Atletismo do Algarve (AAALG), a Mamamaratona passou a integrar, em 2012, a Meia Mamamaratona (21 kms) e, em 2013, a Mini Mamamaratona (10 kms).

Esta iniciativa pretende, assim, cativar tanto atletas de competição como amadores, juntamente com todos os que pretendam ser “atletas por um dia” e “vestir a camisola” por esta causa!

Para além da mensagem de prevenção e de alerta contra o cancro da mama, por se integrar no movimento internacional “Outubro Rosa”, a Mamamaratona tem também os objetivos de promover um estilo de vida saudável/ativo, divulgar o trabalho da AOA e angariar fundos para sua obra, em prol dos doentes oncológicos e seus familiares.

As pré-inscrições do evento estão disponíveis nos seguintes locais (as inscrições para a Mini e Meia Mamamaratonas estão apenas disponíveis nos locais com levantamento de kits):

FARO:

- Sede da AOA | 25 SET a 6 OUT | 10h00/12h30 -14h30/18h30 (levantamento de kits);

-ForumAlgarve | 1e7OUT | 10h00/19h00;

PORTIMÃO:

- Edifício da Antiga Lota da Zona Ribeirinha | 24 SET a 7 OUT | 10h00/20h00 (levantamento de kits);

- Aqua Portimão – Quiosque de Informações| 25 SET a 6 OUT | 11h00/23h00 (levantamento de kits);

- Centro Comercial Continente | 2 a 7 OUT | 15h00/20h00;

- Centro Hospitalar do Algarve | 2 a 6 OUT | 9h30/15h00;

- Farmácia Arade – Largo Gil Eanes | 25 SET a 6 OUT|SEG-SEX:8h30/20h30 /SÁB:9h00/20h00.

Para maior facilidade de deslocação, os participantes podem contar com a habitual parceria com a CP Comboios de Portugal – que atribui 50% de desconto na aquisição de bilhetes de ida e volta, de e para Portimão.

Como em anos anteriores irá haver também, a possibilidade de deslocação de autocarro, pela empresa Transol, a um preço inferior ao comercial, a partir de Faro e da Fuseta.

Todas as informações e novidades acerca da Mamamaratona 17 estão disponíveis em: www.mamamaratona.com | www.aoa.pt.