Publicado em 27 Novembro 2017 por RUA

Mallu Magalhães é a mais recente confirmação no cartaz do NOS Alive’18. A artista de São Paulo, reconhecida como uma das principais vozes do panorama musical brasileiro sobe ao Palco Sagres dia 14 de julho, último dia do festival.

Mallu Magalhães é um caso de fenómeno. Por cá é uma das artistas mais queridas pelo público português, esgotando todas as salas por onde passa (a apresentação do seu novo disco “Vem” no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, esgotou com um mês de antecedência). A relação com Portugal tem crescido a grande velocidade, desde as apresentações esgotadas em 2014, no Centro Cultural de Belém e na Casa da Música.

A artista conta com uma larga base de seguidores, que se pode confirmar nas suas redes sociais com perto de um milhão de fãs no Facebook, bem como os milhões de visualizações que tem no YouTube, nas músicas de sua autoria, como é o caso do último single “Você Não Presta”, que já conta com cinco milhões de visualizações em apenas seis meses.

Para o NOS Alive, Mallu Magalhães sobe ao palco acompanhada por uma banda integralmente portuguesa (seis músicos) e além dos clássicos intemporais como “Velha e Louca” e “Sambinha Bom”, irá presentear o público com o seu mais recente trabalho editado em junho, “Vem” (Sony).

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.