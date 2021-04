Mákina de Cena/ MdC Jazz e Cine Teatro Louletano assinalam o Dia Internacional do Jazz com “CAL Jazz Collective”

Publicado em 14 Abril 2021 por RUA FM

No âmbito das comemorações oficiais do 10º Dia Internacional do Jazz, a 30 de abril de 2021, o projeto CAL Jazz Collective apresenta-se, em estreia absoluta, no Cineteatro Louletano, com a participação especial de Zé Eduardo – um dos grandes mestres do Jazz Português –, combinando tradição e contemporaneidade ao melhor ritmo jazzístico, num momento inesquecível para os amantes deste género musical.

CAL (Central Algarve) Jazz Collective é um projeto assinado pela Mákina de Cena, tendo em vista a estimulação da criação de conteúdos jazzísticos no Algarve e a agregação de músicos de vários pontos da região, numa formação inédita. Nas palavras de Marco Martins, director artístico do projecto, “Este CAL representa mais um passo no caminho da emancipação do Algarve enquanto território de criação, não só a nível do jazz, mas das artes performativas em geral. Num momento em que as formações são cada vez mais pequenas, por razões económicas, poder juntar uma equipa deste tamanho e desta qualidade é, sem dúvida, uma vitória para o jazz algarvio.”

Contando com Marco Martins na direção artística e no baixo, Sara Badalo na voz, Leon Baldesberger no trompete, Luís Domingos Miguel no saxofone, Alexandre Dahmen no piano e Maximiliano Llanos na bateria – músicos com percursos estabelecidos nacional e internacionalmente –, o CAL Jazz Collective reflecte na sua música a maturidade e cruzamento de linguagens de cada um dos seus membros, valorizando a composição e criação de temas originais, bem como a reinterpretação e arranjo de jazz standards.

“São os primeiros passos para a criação de um coletivo profissional de Jazz, sediado em Loulé pela mão da Mákina de Cena, com um formato aberto, vocacionado não apenas para a criação, mas também para a formação, promovendo a rotatividade e inclusão de novos músicos e convidados, adaptando-se e renovando-se a cada desafio”, acrescenta, ainda, Marco Martins.

UNESCO’s International Jazz Day | #JazzDay

Em novembro de 2011, a UNESCO designou oficialmente o dia 30 de abril como Dia Internacional do Jazz, a fim de destacar o jazz e o seu papel diplomático na união das pessoas pelo mundo inteiro. Todos os anos, nesta data, esta forma de arte internacional é reconhecida por promover a paz, o diálogo entre culturas, a diversidade e o respeito pelos direitos humanos e a dignidade humana; por contribuir na erradicação da discriminação e promover a liberdade de expressão, reforçando o papel da juventude na promulgação da mudança social.

MdC Jazz

A MdC Jazz é uma secção da Mákina de Cena, responsável por todos os projetos realizados na área da música, tais como as West Sessions I & II, as Oficinas de Jazz e Música Improvisada, os Workshops de Música, bem como pela programação do MdC Jazz Club e o estabelecimento de uma série de colaborações e parcerias com músicos locais, nacionais e internacionais (Drama & Bass, Sangha, etc.).