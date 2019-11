Mákina de Cena já mexe no Algarve

Publicado em 12 Novembro 2019 por RUA FM

A mais recente estrutura artística profissional do Algarve, Mákina de Cena, já mexe e já se prepara para estrear a sua segunda produção, «Encanecer», em co-produção com a Folha de Medronho – Artes Performativas (associação cultural igualmente sediada em Loulé), a 29 de Novembro, no Cineteatro Louletano.

Pela mão de Carolina Santos e Marco Martins (artistas com formação e experiência sólidas nas áreas do Teatro e da Música, respectivamente), a estrutura apresenta uma abordagem de elevada qualidade às artes performativas, contribuindo para o reconhecimento (cada vez maior) da região algarvia como um elo forte na área da produção artística nacional.

Sediada em Loulé, concelho que tem vindo a salientar-se no panorama algarvio por apostar fortemente na programação e produção artística, a MdC Teatro representa, não só, uma “lufada de ar fresco” na criação artística algarvia, como também uma sólida contribuição para a cena artística nacional. A autarquia mantém, assim, a sua aposta na fixação de estruturas de criação profissional, através de apoio técnico e financeiro (Bolsa de Apoio ao

Teatro), reforçando a marca cultural que tem vindo a estabelecer.

«Encanecer» traz a palco o tema o Tempo: “Depois da perda de dois entes muito queridos nos últimos anos, desenvolvi uma vontade irreprimível de falar sobre a passagem do tempo: a nossa passagem, enquanto seres humanos – o crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento; sobre escolhas e sobre a derradeira partida” (Carolina Santos: criadora, encenadora e intérprete). O espectáculo mereceu ainda o cunho da Fundação GDA: Gestão dos Direitos dos Artistas, com a atribuição de uma bolsa de apoio à criação.