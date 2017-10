Mais de 500 participante vão debater na UAlg a qualidade de vida no processo do envelhecimento

Publicado em 25 Outubro 2017 por RUA

Mais de 500 participante já estão confirmados para participar nas jornadas “Viver Bem, Envelhecer Melhor”, que irão decorrer no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, no próximo dia 27 de outubro, com o objetivo de debater e promover a qualidade de vida no processo do envelhecimento.

As jornadas contam com a participação de mais de 250 utentes de lares e centros de dia de todo o algarve. Cerca de 200 técnicos, dirigentes e cuidadores de associações, lares, autarquias e misericórdias também já confirmaram a sua presença.

O programa foi pensado tendo em conta os diferentes públicos, pelo que decorrerão sessões paralelas dirigidas ao público em geral e aos técnicos e cuidadores.

A iniciativa tem como objetivo promover a reflexão sobre o envelhecimento bem-sucedido, a partir de experiências promotoras de maior participação social, saúde e segurança das pessoas idosas nas comunidades.

Estas jornadas surgem no âmbito do Projeto “Centro Internacional sobre Envelhecimento”, que pretende consolidar-se como um centro de excelência internacional no que diz respeito à investigação e à inovação na área do envelhecimento, liderando, através de uma colaboração transfronteiriça, a promoção de conhecimento e investigação nesta área.

A participação nas jornadas é gratuita.

Consultar programa aqui