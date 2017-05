Mais de 4000 participaram na 18ª Marcha Corrida e no 3º Trail da Ria Formosa

Publicado em 23 Maio 2017 por RUA

Realizou-se no passado domingo, 21 de maio, a 18.ª Marcha Corrida e 3.º Trail da Ria Formosa, evento organizado pela Câmara Municipal de Faro, com a colaboração de mais de duas dezenas de entidades concelhias associativas e empresariais. O balanço foi extremamente positivo, tendo a organização contabilizado uma participação de mais de 4000 pessoas (150 dos quais na vertente de competição).

No âmbito da parceria celebrada com o Banco Crédito Agrícola distribuíram-se t-shirts evocativas da mensagem “Faro, Desporto todo o Ano”, estratégia que pretende afirmar Faro como Capital também no que toca ao desporto, cada vez mais ativa e dinâmica.

Promovendo uma forte consciencialização para a prática da atividade física e do desporto e a adoção de estilos de vida mais ativos e saudáveis, neste evento realizaram-se também 260 rastreios de saúde, que incluíram a medição da Tensão Arterial, Glicémia e Índice de Massa Corporal.

O contacto com a natureza e a prática de exercício físico ao ar livre constituíram o grande atrativo para esta iniciativa que teve como palco o Parque Natural da Ria Formosa (considerada uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal). Num esforço de alerta para a preservação do ambiente, sob o lema “não deixe mais do que as suas pegadas”, evidencia-se a colaboração com a empresa municipal FAGAR que, no recinto e em todo o percurso, distribuiu contentorização diferenciada.

O programa incluiu muitos momentos de animação acompanhados pela Mais Algarve, com destaque para a atuação do Grupo Folclórico de Faro, uma sessão de aquecimento e de alongamentos lideradas pelo Judo Clube do Algarve.

A organização colocou à disposição de todos os participantes uma renovada “área multidesportos”, apoiada pela Decathlon Faro e ESEC- UAlg, um “espaço pic-nic”, uma “zona de exposições” promovida pelo Grupo Entreposto, e muitos milhares de laranjas e águas (com o apoio da Cacial, Frutas Álvaro Paço e Jumbo de Faro).

Em parceria com a Altimetria Associação Desportiva organizou-se a 3.ª edição do Trail da Ria Formosa, atividade que contou com cerca de 150 participantes. Neste aspeto destaca-se, na categoria masculina, o 1.º lugar de Paulo Soares, o 2.º lugar de Rui Martins e a terceira posição de Carlos Alves, assim como o 1.º lugar de Ana Grade, a segunda posição de Patrícia Cabrita e o 3.º lugar de Cátia Neto, na categoria feminina.

Das opiniões recolhidas no final do evento junto dos participantes concluiu-se que foi muito elevado o grau de satisfação perante a iniciativa, neste que é considerado por muitos o melhor e maior evento desportivo do Algarve e do calendário do Instituto Português do Desporto e Juventude. A beleza do local onde a atividade se realiza, os percursos disponibilizados, a animação inicial, a cuidada organização do evento e o clima favorável, foram fatores que contribuíram para o sucesso do evento.