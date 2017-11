Mais de 237 mil ementas vendidas na Rota do Petisco 2017

Publicado em 07 Novembro 2017 por RUA

O ano de 2017 trouxe uma Rota do Petisco com nova cara e em três tempos, mas houve algo que não mudou: a forte adesão do público a este evento que, desde 2011, tem posto o Algarve a petiscar. Esse é um sucesso provado pelos números. Na passada sexta-feira, dia 3 de Novembro, a Casa Manuel Teixeira Gomes encheu-se para ouvir um número mágico: 237 795 ementas da Rota vendidas.

Mas continuemos com os números: 3 Rotas, 104 dias, 9 municípios abrangidos, 274 estabelecimentos participantes. Este ano, crescemos. Pela primeira vez, a Rota chegou até Terras da Ria, onde a edição de estreia contou com a participação de 34 estabelecimentos e mais de 10 mil ementas vendidas. Uma aposta ganha e com uma promissora margem de crescimento. Por Terras do Infante, a iniciativa saiu consolidada. Comparativamente com os dados de 2016, esta edição da Rota do Infante registou um crescimento de perto de 50%, traduzido num total de 44 279 ementas vendidas. Já em Setembro e Outubro, a Rota Terras do Arade conseguiu a proeza de servir mais de 5000 rotas por dia. No total, a Rota do Petisco 2017 registou um impacto económico directo (valor de ementas comercializadas) que superou os 670 mil euros, um montante ainda mais significativo se confrontado com o custo da realização do evento, estimado em cerca de 180 mil euros, sendo grande parte deste investimento suportado por trabalho voluntário.

Tais números também exprimem a forma como o evento foi promovido dentro e fora do Algarve. Em 2017, o investimento em divulgação e marketing repercutiu-se no interesse suscitado junto dos media regionais e nacionais. Um dos veículos fundamentais para essa divulgação foi o website da Rota do Petisco. Cerca de 123 mil visualizações foram registadas ao longo de todo o evento.

Mais do que os números, o importante é o que estes geram. Podíamos falar da alegria que invade as ruas durante a Rota, da partilha de bons momentos entre amigos, do impulso dado à restauração e ao comércio local, mas foquemos a atenção num dos aspectos mais significativos deste evento – a sua vertente solidária. Este ano, a Rota Solidária Liberty Seguros conseguiu angariar cerca de 22.500€ que, nos próximos meses, serão distribuídos por 12 projectos sociais desenvolvidos por organizações locais. Na noite da passada sexta-feira, a assinatura dos protocolos com estas instituições constituiu um dos momentos mais emotivos.

A Festa da Conclusão da Rota também deu a conhecer os estabelecimentos eleitos pelos petiscadores como as 7 Estrelas da Rota, quer ao nível da qualidade da ementa, quer da capacidade de transmitir o chamado “espírito da Rota”, um misto de simpatia,

hospitalidade e boa disposição. Também os petiscadores saíram premiados. Entre os mais assíduos, foram sorteados os aliciantes prémios da Rota. Para aqueles que revelaram uma mais apurada veia artística, quer no desenho, quer na fotografia, estavam reservados os prémios da Rota da Ilustração Sagres e Rota das Imagem Sagres, oferecidos por MODO e André Mota – Fotografia e Vídeo. Os melhores trabalhos estarão patentes na exposição “A Minha Marca na Rota” na Casa Manuel Teixeira Gomes até ao final desta semana. Este ano, a exposição tem mais um motivo de interesse, ao integrar as fotografias de Michel Januário e o seu olhar muito particular sobre estes mais de cem dias de Rota do Petisco.