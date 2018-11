Mais de 181 mil ementas vendidas na Rota do Petisco 2018

Publicado em 21 Novembro 2018 por RUA

O ano de 2018 trouxe uma Rota do Petisco com um novo modelo, mas houve algo que não mudou: a forte adesão do público a este evento que,desde 2011, tem posto o Algarve a petiscar. Esse é um sucesso provado pelos números. Na passada sexta-feira, dia 16 de Novembro, a Casa Manuel Teixeira Gomes encheu-se para ouvir um número mágico: 181.807 ementas da Rota vendidas.

Esta edição da Rota registou um total de 181.807 ementas vendidas.Mas continuemos com os números: 1 Rota Regional, 32 dias, 13 municípios abrangidos, 277 estabelecimentos participantes. Este ano, crescemos. Pela primeira vez, a Rota chegou à fronteira, onde se estrearam mais 4 novos municípios, Albufeira, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim. Uma aposta ganha e com uma promissora margem de crescimento.

No total, a Rota do Petisco 2018 registou um impacto económico directo (valor de ementas comercializadas) que superou o meio milhão de euros (508.875 mil euros), um montante ainda mais significativo se confrontado com o custo da realização do evento, estimado em cerca de 320 mil euros, sendo grande parte deste investimento suportado por trabalho voluntário.