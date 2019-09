Mais de 1800 alunos internacionais vão estudar na Universidade do Algarve

Publicado em 23 Setembro 2019 por RUA

A Universidade do Algarve está a realizar várias atividades de acolhimento para os estudantes internacionais, desde o início de setembro, facilitando a sua integração e um maior conhecimento da região algarvia. Prevê-se que neste ano letivo os estudantes internacionais ultrapassem os 1800, o que corresponderá a cerca de 23% do total de estudantes da UAlg.

Com um programa bastante diversificado de atividades desportivas, turísticas e culturais, estes estudantes, oriundos de mais de 85 países, fazem com que a UAlg seja uma das universidades portuguesas com uma maior diversidade de países representados.

De destacar ainda que o Brasil é o país com maior representatividade, ultrapassando os 900 estudantes, levando a que a UAlg realizasse uma sessão de “boas vindas” especificamente para estes estudantes. Nesta sessão estiveram presentes representantes da Reitoria, do Consulado Geral do Brasil em Faro, da Região de Turismo do Algarve, do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade e do Núcleo de Estudantes Brasileiros.

Para o reitor da UAlg, Paulo Águas, “os números alcançados resultam do trabalho que tem vindo a ser realizado na Academia, que nos últimos quatro anos quase duplicou os estudantes de nacionalidade estrangeira”. Para além do aproveitamento das oportunidades criadas pelo concurso especial para recrutamento de estudantes internacionais, Paulo Águas realça o facto de “a universidade ter vindo a aumentar a oferta de mestrados em língua inglesa”, garantindo que “a internacionalização continuará a ser um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento da Instituição”.