Mais 22 bandas juntam-se ao cartaz do Festival MED

O 14º Festival MED volta a apostar num cartaz musical diversificado, em que, para além dos palcos principais onde irão atuar as 27 bandas já anunciadas, terá também momentos únicos em mais 4 palcos que irão receber 22 artistas.

A música clássica vai ecoar no interior da Igreja Matriz, num ambiente verdadeiramente único sobretudo para os amantes desta vertente musical. O MED Classic contará este ano com a Lisbon Brass que apresenta o concerto “Jazz Classic” (29 de junho), o agrupamento Concerto Campestre com o espetáculo “Amor Divino e Humano” (30 de junho), a Orquestra Clássica do Sul que leva ao MED Música de Câmara de Inspiração Folclórica (1 de julho) e o Ensemble de Flautas de Loulé do Conservatório de Música de Loulé, que marcará presença no Open Day (2 de julho), com o espetáculo “Barroco ou a Pérola Irregular”.

Pelo segundo ano consecutivo, o Palco Jardim volta a apostar na world music na sua vertente mais tradicional. Este ano vão estar representados o Líbano/Síria/Espanha, com os Aya El Dika (29 de junho), bem como Marrocos/Espanha, com os Mawwál (30 de junho) e Samarcanda (1 de julho).

Distinguido pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, o Fado volta a ter um lugar de destaque no recinto do MED. Nos Claustros do Convento, o MED Fado pretende recriar uma típica casa de fados, com a atuação de fadistas locais. César Matoso será o fadista residente e, como convidados, irão passar por este palco Luís Manhita, Estrela Maria (29 de junho), André Catarino, Marta Alves (3 de junho), Sara Paixão e Inês Graça (1 de julho).

Outra das apostas nos valores artísticos louletanos e algarvios é a programação que a Casa da Cultura de Loulé apresenta no Palco da Bica. Cloudleaf, Fuzz Buzz, Discossauro – DJ Set (29 junho), Sara Lawrence&The Bullets, Luiz Caracol, Discossauro+Chewbacca Latino – DJ Set+Live Percussion Set (30 junho), Caleidoscópio, Cows Caos e Caribe Ibérico DJ All Stars – Discossauro+Selecta Irie+Micáh (1 de julho) são os nomes que irão animar este espaço com as mais diferentes sonoridades que vão do folk ao rock, passando pelos ritmos latinos e eletrónica. Já no dia 2 de julho, é aqui que será apresentada a 23ª edição do Festival de Jazz que irá realizar-se nos dias 4, 5 e 6 de agosto, na Alcaidaria do Castelo de Loulé.

