Mais 140 novos estudantes, de 29 nacionalidades, iniciaram mobilidade na Universidade do Algarve

Mais 140 novos estudantes, de 29 nacionalidades diferentes, iniciaram mobilidade no segundo semestre, através do ensino a distância, na Universidade do Algarve. Para assinalar este momento, a vice-reitora para a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, e a coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), Marleni Azevedo, acolheram os novos estudantes, através de uma “welcome session” online, que se realizou na semana passada.

Nesta sessão, os estudantes ficaram a conhecer a Academia e os procedimentos que devem adotar durante o período de estudos na UAlg.

Neste segundo semestre, a UAlg recebeu estudantes vindos da Alemanha, Áustria, Austrália, Bélgica, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Filipinas, Grécia, Hungria, Itália, Japão, Jordânia, México, Montenegro, Noruega, Paquistão, Polónia, República Checa, Roménia, Suíça, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela.

Na sessão estiveram também presentes os coordenadores de mobilidade das Unidades Orgânicas onde os estudantes irão frequentar as aulas. Tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Núcleo de Estudantes Brasileiros da Associação Académica da Universidade do Algarve (BRAAUAlg) () e a Erasmus Student Network (ESN Algarve).

Como resultado da mais recente parceria de cooperação celebrada entre a Universidade do Algarve, através da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), e a SUP’BIOTECH PARIS (College of Biotechnology of IONIS EDUCATION FRANCE), no dia 1 de março realizou-se mais uma sessão de boas-vindas dirigida a 21 estudantes franceses que durante o segundo semestre irão frequentar um conjunto de disciplinas acordadas previamente entre as duas instituições. Além da coordenadora do GRIM, esta sessão contou ainda com a presença da diretora da FCT, Maria de Lurdes Cristiano.

Refira-se que no ano letivo 2020/21, dados ainda não finais, encontram-se matriculados em cursos conferentes de grau 1433 estudantes de nacionalidade estrangeira.

Atualmente encontram-se a decorrer as candidaturas para o ano letivo de 2021/2022, dirigidas a estudantes internacionais (não nacionais de um país membro da União Europeia) para frequência de um ciclo de estudo de licenciatura e mestrado integrado ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional.

Além dos cursos de licenciaturas, a Universidade do Algarve oferece uma formação sólida e multidisciplinar ao nível de mestrados, doutoramentos e pós-graduações. Tem cerca de três dezenas de programas lecionados em Inglês, sendo pioneira e líder em Portugal de programas Erasmus Mundus. Dos 56 mestrados, 17 são ensinados na língua de Shakespeare, ou têm o Inglês como opção. As ofertas no domínio dos doutoramentos também são diversificadas, disponibilizando atualmente 21 programas doutorais, dos quais 13 são lecionados na língua inglesa. As candidaturas para os cursos de formação avançada também se encontram a decorrer.