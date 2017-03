Mac Miller no MEO Sudoeste

Publicado em 15 Março 2017 por RUA

Em 2017, o MEO Sudoeste celebra 20 anos. Em altura de balanços e retrospetivas, pode dizer-se que a história recente do Festival é marcada também pela presença do melhor hip-hop do mundo. Depois de Lil Wayne, chega a confirmação de Mac Miller, um dos nomes mais promissores

do hip-hop mundial, que vai atuar dia 2 de agosto, no Palco MEO.

Mac Miller teve contacto com o mundo da música desde muito cedo, foi ainda na infância que aprendeu piano, bateria e violão. Conhecimentos musicais que decidiu juntar ao seu gosto pelas palavras e rimas, influenciado por nomes como Big L, Lauryn Hill, Outkast ou A Tribe Called Quest. O hip-hop tornou-se, assim, um caminho inevitável e, na verdade, a sua verdadeira paixão.

Começou a gravar com o coletivo The Ill Spoken, mas depressa se aventurou a solo. Em 2010, e depois do borburinho que se foi gerando em torno do seu nome, Mac Miller editou o seu primeiro disco de estúdio “Blue Slide Park”, álbum que disparou para o primeiro lugar dos mais vendidos da Billboard, com 144 mil vendas na semana de estreia.

Mac Miller não tem parado, com mais discos, mixtapes e colaborações. Cada vez mais elogiado pela crítica, em 2016 editou “The Divine Feminine”, disco que inclui “Dang!” com Anderson Paak, “My Favorite Part” com Ariana Grande, tema romântico que não deixou ninguém

indiferente… e “God Is Fair, Sexy Nasty” com Kendrick Lamar, entre outros, como CeeLo Green ou Ty Dolla $ign.

Às vezes romântico, outras vezes provocador, Mac Miller conquista cada vez mais público, com uma postura otimista e positiva – ou seja, tudo aquilo que o público espera na Zambujeira do Mar. Para ver e ouvir no Palco MEO, dia 2 de agosto.

Já confirmados:

2 de agosto

Palco MEO – The Chainsmokers, Mac Miller, Richie Campbell

3 de agosto

Palco MEO – DJ Snake, Marshmello, Two Door Cinema Club, Mishlawi

4 de agosto

Palco MEO – Martin Garrix, Lil Wayne, Dua Lipa, Crystal Fighters

5 de agosto

Palco MEO – Jamiroquai