LUZA – Festival Internacional de Luz do Algarve chega a Faro de 14 a 16 de novembro

Após duas edições de sucesso, o LUZA Festival (Algarve International Festival of Light), chega à sua terceira edição com novidades, como já é do conhecimento de todos. O festival de luz algarvio desta vez será acolhido pela cidade de FARO, nos dias 14, 15 e 16 de novembro.

O evento é uma produção da ByBeau Studio e da Eventors’ Lab, com apoio da Câmara Municipal de Faro e do Programa cultural 365 Algarve. O LUZA tem como patrocinadores a Euroligistix e o Conrad Hotel. Hotel Oficial do evento, o Hotel Faro, e apoio do Clube Naval de Faro, do Museu Municipal de Faro, do Centro Ciência Viva do Algarve, da Vodka Volcanic, da empresa Gosto interiores, entre outros.

Artistas de mais de 12 nacionalidades participam no Festival, serão apresentadas 3 obras através do projeto LUZA Lab, de entre dezenas candidatas. No programa consta ainda diversos wokshops para todas as idades. De salientar a participação da organização internacional Women in Lighting com o projeto, “Guerrilla Lighting”, estando também confirmada a sua participação na 3ª edição da conferência “Working with light”, ao lado de Mark Killeen, James Klinge e Bruno Inácio da CM de Faro – Candidatura a capital europeia da cultura.

Mais informações sobre o LUZA aqui